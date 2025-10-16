Чи піде Усик у політику: чемпіон світу розкрив плани після боксу

Усик поділився думками про свій шлях після завершення боксерської кар’єри

https://glavred.net/sport/poydet-li-usik-v-politiku-chempion-mira-raskryl-plany-posle-boksa-10707125.html Посилання скопійоване

Усик розкрив плани на майбутнє / колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Читайте в матеріалі:

Чи планує Усик йти шляхом Кличка

Чому спортсмен не бачить себе політиком

Як Усик оцінює власну впливовість у політиці

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відкрито заявив, що не планує пов’язувати своє життя з політикою. Український спортсмен вирішив поставити крапку на чутках про можливий перехід на політичну арену та пояснив свої мотиви.

За його словами, він не бачить себе у ролі політика і не прагне йти шляхом свого земляка Віталія Кличка, який після завершення боксерської кар’єри обрав політичну діяльність. Усик наголосив, що не має спеціальної освіти для політики, а його пріоритети залишаються на спорті та кар’єрі.

відео дня

"Що я там буду робити? Навіщо це мені? Як моя впливовість мені допоможе, якщо я буду політиком чи мером? Що мене дід якийсь зустріне і скаже: "Сину, я за тебе вболівав, а зараз тобі на" і дасть мені пиром. Ну, якщо я цьому не навчався, в мене немає юридичної освіти", – пояснив Усик у коментарі Новини LIVE.

"Навіщо, якщо я можу добре... В мене кар’єра, взагалі-то. Навіщо воно мені треба? Туди треба йти тому, хто хоче скомуніздити. Я не хочу скомуніздити. В мене є, слава Богу, я заробив і хочу зберегти своє і примножити в чомусь іншому", – додав боксер.

Цікаво, що ще у червні 2025 року видання Boxing King Media цитувало слова Усика про політику: "Політика для мене – це як лижний спорт (показує рукою траєкторію з постійною зміною напрямку руху – ред). Я не люблю політику та не хочу туди лізти".

Останні новини спорту

Як повідомляв Главред, захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля опинився в центрі гучного скандалу через активність у соцмережах. У мережі помітили, що футболіст поставив "лайки" кільком відео з російським контентом.

Крім того, італійський надважковаговик Гвідо Віанелло висловив готовність провести бій із абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Сергій Ребров під час передматчевої прес-конференції емоційно відповів на запитання щодо можливого переходу у грецький "Панатінаїкос", підтвердивши інтерес з боку клубів, але наголосивши на своїй відданості національній команді.

Читайте також:

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред