Чи піде Усик у політику: чемпіон світу розкрив плани після боксу

Читайте в матеріалі:
- Чи планує Усик йти шляхом Кличка
- Чому спортсмен не бачить себе політиком
- Як Усик оцінює власну впливовість у політиці
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відкрито заявив, що не планує пов’язувати своє життя з політикою. Український спортсмен вирішив поставити крапку на чутках про можливий перехід на політичну арену та пояснив свої мотиви.
За його словами, він не бачить себе у ролі політика і не прагне йти шляхом свого земляка Віталія Кличка, який після завершення боксерської кар’єри обрав політичну діяльність. Усик наголосив, що не має спеціальної освіти для політики, а його пріоритети залишаються на спорті та кар’єрі.
"Що я там буду робити? Навіщо це мені? Як моя впливовість мені допоможе, якщо я буду політиком чи мером? Що мене дід якийсь зустріне і скаже: "Сину, я за тебе вболівав, а зараз тобі на" і дасть мені пиром. Ну, якщо я цьому не навчався, в мене немає юридичної освіти", – пояснив Усик у коментарі Новини LIVE.
"Навіщо, якщо я можу добре... В мене кар’єра, взагалі-то. Навіщо воно мені треба? Туди треба йти тому, хто хоче скомуніздити. Я не хочу скомуніздити. В мене є, слава Богу, я заробив і хочу зберегти своє і примножити в чомусь іншому", – додав боксер.
Цікаво, що ще у червні 2025 року видання Boxing King Media цитувало слова Усика про політику: "Політика для мене – це як лижний спорт (показує рукою траєкторію з постійною зміною напрямку руху – ред). Я не люблю політику та не хочу туди лізти".
Про персону: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
