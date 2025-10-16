Рус
Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

Руслана Заклінська
16 жовтня 2025, 16:35
Американська валюта подешевшала після тижневого зростання.
Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня
Курс валют на 17 жовтня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки коштуватиме долар 17 жовтня
  • На скільки подорожчав євро
  • Яким буде курс злотого 17 жовтня

На п'ятницю, 17 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси іноземних валют. Американський долар та євро продемонстрували незначне зниження, тоді як польський злотий трохи подорожчав. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара США на 17 жовтня встановлено на рівні 41,63 грн, тоді як днем раніше він становив 41,76 грн. Таким чином, американська валюта подешевшала майже на 13 копійок.

Євро також незначно знизився - з 48,53 грн до 48,52 грн. Зміна є мінімальною, що свідчить про стабільність європейської валюти на українському ринку.

На міжбанківському валютному ринку до 16:00 котирування залишалися стабільними:

  • долар торгувався у діапазоні 41,62-41,65 грн/дол.,
  • євро - 48,52-48,53 грн/євро.

Курс польського злотого

Польський злотий, навпаки, показав незначне зростання. Його курс на п'ятнцю, 17 жовтня, піднявся з 11,40 грн до 11,41 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи буде долар в Україні по 46 - думка нардепа

Як раніше писав Главред, керівники компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) закладають у свої бюджети на 2026 рік середній курс долара на рівні 46 грн. Водночас голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що передумов для різкого зростання долара наразі немає.

За його словами, великі резерви НБУ та ритмічна міжнародна допомога підтримують стабільність гривні. У бюджетній декларації закладено середньорічний курс 44,7 грн/дол.

"У нас достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. Так, є істотні проблеми з торговим балансом, але вони компенсуються міжнародною допомогою. Якщо вона буде ритмічна, то жодного тиску на курс не буде. Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом", - пояснив Гетманцев.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс основних валют на 16 жовтня. Курс долара США зріс на 1 копійку - до 41,76 грн, тоді як євро подорожчало одразу на 20 копійок, до 48,53 грн.

Також директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що долар коливатиметься в межах 41,2-41,6 грн, а євро - 48-49 грн. Основний вплив на курс матимуть стратегія НБУ щодо стабільності ринку, консервативна облікова ставка 15,5% та загальний стан економіки й міжнародних резервів.

Крім цього, згідно з прогнозом інвесткомпанії Dragon Capital, до кінця 2025 року курс долара в Україні може зрости до 43,5 грн/долар.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Трамп розпочав телефонну розмову з Путіним: перші подробиці

Трамп розпочав телефонну розмову з Путіним: перші подробиці

18:15Світ
Путін "дасть задню" та вже поставив дедлайн: коли закінчиться війна в Україні

Путін "дасть задню" та вже поставив дедлайн: коли закінчиться війна в Україні

17:53Війна
Україна може піти в реальний наступ, але все залежить від зброї США - Politico

Україна може піти в реальний наступ, але все залежить від зброї США - Politico

17:31Україна
Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

Фортуна нарешті усміхнеться: трьох знаків зодіаку чекає справжня винагорода

Фортуна нарешті усміхнеться: трьох знаків зодіаку чекає справжня винагорода

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

Гороскоп на завтра 17 жовтня: Овнам - неймовірний прибуток, Стрільцям - проблеми

Гороскоп на завтра 17 жовтня: Овнам - неймовірний прибуток, Стрільцям - проблеми

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

Михайло Поплавський: Створюйте власний український бренд!Відео актуально

11:11

