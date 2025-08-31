Рус
Європа може відправити війська в Україну: Фон дер Ляєн розкрила деталі плану

Руслан Іваненко
31 серпня 2025, 23:11
Лідери коаліції обговорюють конкретні кроки для ефективного нарощування військової присутності в Україні.
Урсула фон дер Ляйен, армия НАТО
Урсула фон дер Ляєн підтверджує підтримку Трампа та фінансування для українських збройних сил / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • ЄС та США готують плани розгортання військ в Україні
  • Десятки тисяч солдатів можуть взяти участь у багатонаціональній місії
  • Плани включають фінансування, озброєння та підтримку Києва після війни

Європейські столиці працюють над конкретними планами можливого розгортання військ в Україні після завершення конфлікту, і ці заходи отримають повну підтримку з боку США. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю Financial Times під час поїздки східними країнами ЄС, що межують з Росією.

"Гарантії безпеки є надзвичайно важливими і абсолютно необхідними. У нас є чітка дорожня карта. Ми досягли згоди в Білому домі. І ця робота просувається дуже добре", — зазначила фон дер Ляєн.

Підтримка США та багатонаціональні війська

За її словами, столиці ЄС працюють над планами "розгортання багатонаціональних військ і підтримки з боку американців".

"Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки. Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено", — додала вона.

За даними FT, до складу таких військ можуть увійти десятки тисяч солдатів під керівництвом Європи, з підтримкою США у вигляді систем командування та управління, а також засобів розвідки та спостереження.

Домовленість була досягнута під час зустрічі Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів минулого місяця. Наступна зустріч відбудеться в Парижі за участі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та фон дер Ляєн.

Оцінка фон дер Ляєн щодо переговорів та Путіна

Фон дер Ляєн високо оцінила готовність Трампа брати участь у мирних зусиллях.

"Путін не змінився, він залишається хижаком. Трамп хоче миру, а Путін не сідає за стіл переговорів... У нього негативний досвід спілкування з Путіним, який все частіше не виконує своїх обіцянок. За останні місяці ми мали кілька зустрічей, під час яких стало очевидно, що на європейців можна покластися. Зрозуміло, що коли ми щось говоримо, ми це робимо", — підкреслила вона.

Європа може відправити війська в Україну: Фон дер Ляєн розкрила деталі плану
Армії країн Європи / Інфографіка: Главред

Фінансування українських збройних сил

Також вона додала, що ЄС шукатиме нові джерела фінансування для забезпечення "сталого фінансування українських збройних сил як гарантії безпеки".

Вона зазначила, що після укладення мирної угоди Києву знадобляться "досить значна кількість солдатів, і їм потрібні хороші зарплати і, звичайно, сучасне обладнання... це, безсумнівно, ЄС повинен буде докластися".

Існуючі джерела фінансування України з боку Брюсселя, включаючи бюджетну підтримку, залишаться в силі. Фон дер Ляєн також додала, що ЄС збереже фінансування підготовки українських військових і заохочуватиме держави-члени використовувати фонд у розмірі 150 млрд євро для кредитів на озброєння та спільного виробництва з українськими оборонними компаніями.

Плани коаліції та розвиток оборонних можливостей

"Минулого тижня глави оборонних відомств коаліції бажаючих зустрілися і розробили досить точні плани, включаючи обговорення необхідних елементів для ефективного нарощування військ", — додала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що через зміну характеру військових дій потрібно підтримувати інвестиції ЄС у безпілотники, протиповітряну та протиракетну оборону, космічні та кібернетичні можливості.

Думка експерта щодо мирних переговорів

За словами Віталія Кулика, директора Центру дослідження проблем громадянського суспільства, наразі важко очікувати укладання мирної угоди між Україною та Росією до кінця 2025 року. Росія, за його оцінкою, не готова до справжніх переговорів і висуває нереальні умови, намагаючись використати процес у власних інтересах.

"Я скептично ставлюся до можливості завершення війни цього року або наступного. Водночас зниження інтенсивності бойових дій і скорочення зіткнень до критичного мінімуму вже цілком реальне. Проте сторони продовжать перевіряти слабкі місця одна одної", — підкреслив експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, німецький уряд визначив своїм головним пріоритетом фінансування та допомогу Збройним силам України, а не відправку власних військових на українську територію, вказує Bild.

Попри зосередження понад 100 тисяч військових, російська армія не змогла досягти відчутних результатів під Покровськом. Подібна ситуація спостерігається також у районах Часового Яру та Торецька, зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американських військових в Україні у рамках гарантій безпеки не буде. Водночас військову присутність на українській території забезпечуватимуть європейські партнери, проте за підтримки Вашингтона.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Євросоюз миротворцы Урсула фон дер Ляйєн війна Росії та України
Аналог 5-ї статті НАТО або договір зі США: Ступак оцінив гарантії для України

Китай та Росія готують "об'єднання", Путін вже в Пекіні - що зміниться для УкраїниВідео

12:49

"Ми не спали від слова зовсім": Цимбалару розповіла про свій найскладніший період

12:46

З понеділка розжарить до +37: названо області України, де буде найспекотніше

12:37

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 вересня: Овнів підведе здоров'я, Дівам - стрес

12:20

Фінансовий гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня

12:15

Не лише сарана і томатна міль: з'явився новий небезпечний шкідник

11:51

"Це погана хвороба": 37-річний Соломка зробив зізнання про свою непридатність до служби

11:43

Провал літнього наступу РФ: в Генштабі рознесли заяви Герасимова

10:43

Чи сплять риби вночі: вчені розкрили таємницю підводних жителів

