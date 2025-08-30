В Німеччині повідомили про атаку Росії на країну: канцлер Мерц вийшов з заявою

Мерц зазначив, що Росія під керівництвом Путіна, як і Китай та Північна Корея, ігнорує міжнародне право.

Мерц зробив заяву про агресію Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Про що сказав Мерц:

Росія систематично атакує німецьку інфраструктуру

Кремль намагається дестабілізувати країну через соціальні мережі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у розмові з французьким телеканалом LCI після зустрічі з Еммануелем Макроном у Тулоні заявив, що Росія веде цілеспрямовану кампанію проти Німеччини.

Він наголосив, що Кремль щодня атакує німецьку інфраструктуру та активно намагається впливати на суспільні настрої, використовуючи соціальні мережі.

"Путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь. Отже, ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією", – сказав Мерц.

На його думку, президент РФ не відчуває загрози з боку НАТО, тому дозволяє собі відкрито атакувати демократичні країни.

Мерц підкреслив, що російська агресія виходить далеко за межі територіальних питань:

"Путін більше не поважає жодні міжнародні домовленості. У цей новий період, у цьому новому світі ми стикаємося з главами держав, які більше не готові приймати загальні правила міжнародного права. Це не лише Путін. Те ж саме стосується Сі Цзіньпіна в Китаї. Те ж саме з Північною Кореєю".

На запитання журналіста про можливість прямого контакту з російським лідером та чи має канцлер його номер телефона, канцлер відповів, що дипломатичні ініціативи не дають результату й лише провокують Путіна на нові злочини проти мирного населення.

"Я міг би зателефонувати Путіну в будь-який час, якби захотів. Насправді я б так і зробив, якби мав надію спромогтися зрушити ситуацію в правильному напрямку таким дзвінком. Але сьогодні всі дипломатичні зусилля, які ми робили щоразу лише провокувало ще більшу агресію проти цивільного населення. Тому ми говоримо менше".

За словами Мерца, світ має бути готовим до тривалої боротьби з російським авторитарним режимом. Він підкреслив, що нинішня влада в Росії є клептократичною системою, захопленою олігархами.

"Ми всі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами. Але, на жаль, сьогодні ми дуже, дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати "ні". І боротися проти нього. Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом".

Останні заяви Фрідріха Мерца - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Володимир Путін "явно не готовий" зустрічатися із Зеленським найближчим часом. За його словами, війна Росії проти України може тривати "багато місяців".

Масована російська атака на Київ може стати на заваді запланованій зустрічі Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним, заявив Мерц.

"Ми маємо відповісти на таку безпрецедентну атаку. Здається очевидним, що зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде, попри домовленість між Путіним та президентом США Трампом минулого тижня", — заявив Фрідріх Мерц.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкрив, коли саме Patriot прибудуть в Україну. Німеччина та США погоджують постачання систем Patriot, які мають посилити українську ППО найближчим часом.

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

