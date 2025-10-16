Рус
Росія переходить на новий формат мобілізації - що змінилось

Юрій Берендій
16 жовтня 2025, 22:21
425
РФ переходить до цілорічної мобілізації, фактично перетворюючи строкову службу на підготовчий етап для відправки солдатів на фронт, вказує експерт.
Росія переходить на новий формат мобілізації - що змінилось
Росія переходить на новий формат мобілізації / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ГУР МО

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія починає цілорічну мобілізацію
  • Кремль готується воювати з Україною великою кількістю людських ресурсів

Кремль переходить до цілорічної мобілізації, фактично перетворюючи строкову службу на пряму передумову для відправки на фронт. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, запроваджена в РФ цілорічна мобілізація, що незабаром набуде чинності, може зазнати змін.

відео дня

Коваленко пояснив, що рекрутів набирають протягом усього року, але це не означає автоматичну відправку на фронт.

Експерт повідомив, що спочатку строковика мають оформити як контрактника через підписання контракту з Міноборони РФ, а вже наступного року, ймовірно, буде внесена поправка до закону, яка зробить такий перехід обов’язковим — і тоді від строкової служби до контракту залишиться лише один крок.

"Так що, дійсно, Росія готується воювати (принаймні в Україні) великою кількістю людських ресурсів, навіть більшою, ніж вона воює зараз", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про дефіцит танків, ППО й не тільки у Росії та про плани Путіна на 2026 рік щодо війни в Україні:

Скількох солдатів Росія має мобілізувати за 2025 рік - ГУР

Як писав Главред, у 2025 році Росія планує мобілізувати щонайменше 280 тисяч військових, причому основний набір здійснюватиметься серед так званого "спецконтингенту" — осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, мають судимості, борги або є під слідством. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

За даними розвідки, лише для поповнення втрат окупаційних військ у війні проти України Кремль розраховує залучити щонайменше 126 тисяч таких мобілізованих.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія уникає офіційного оголошення мобілізації, проте фактично проводить її під виглядом осіннього призову. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, ризик оголошення мобілізації в РФ залишається, однак це один із найменш бажаних сценаріїв для Володимира Путіна. Москва натомість використовує інші способи для поповнення військових ресурсів.

Лакійчук також зазначив, що межа між частковою та загальною мобілізацією в Росії фактично стерлася. Кремль може продовжувати набір військових без офіційного оголошення нового етапу мобілізації.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

війна в Україні Олександр Коваленко Мобілізація в Росії
