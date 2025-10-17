Рус
Понад 30 "прильотів": РФ била дронами і КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу

Анна Ярославська
17 жовтня 2025, 10:09оновлено 17 жовтня, 11:19
У низці регіонів України прогриміли вибухи.
Наслідки атаки дронів
РФ атакувала дронами - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • РФ атакувала Україну дронами та КАБами
  • Сили ППО збили/придушили 35 ворожих БпЛА

У ніч на 17 жовтня і вранці в п'ятницю в Україні прогриміли вибухи - низку областей атакувала російська армія. Зокрема, під удар потрапили Суми, Херсон, Кривий Ріг, Новгород-Сіверський.

У Повітряних силах України повідомили, що з 20:00 16 жовтня армія РФ атакувала 70 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів, приблизно 50 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 п'ятниці, протиповітряною обороною збито/пригнічено 35 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / Фото: t.me/kpszsu

Атака на Суми

Війська РФ вранці в п'ятницю, 17 жовтня, атакували КАБами місто Суми. Унаслідок удару по обласному центру пошкоджено багатоповерхівки, також поранення отримав 56-річний чоловік.

"Сьогодні вранці ворог завдав ударів керованими авіабомбами по нашому місту. Під атаку потрапив об'єкт цивільної інфраструктури - нежитлове приміщення. На жаль, є поранений - 56-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу", - розповів в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Він також повідомив, що внаслідок влучень пошкоджено близько 30 вікон у прилеглих багатоповерхівках, на місці працюють усі відповідні служби.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Атака на Херсон

Як повідомили в ДСНС, у Херсоні російські війська вдарили БПЛА по рятувальниках.

"Уночі внаслідок влучання ворожих безпілотників сталося загоряння багатоповерхівки в передмісті Херсона. Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайних ситуаціях", - ідеться в повідомленні.

Уламками пошкоджено пожежний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.

У Херсоні безпілотник атакував рятувальників
У Херсоні дрон атакував рятувальників / Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Чернігівщину

Уночі російські окупанти завдали серію ударів БпЛА по лісозаготівельному підприємству в прикордонному місті Новгород-Сіверський у Чернігівській області.

Виникла пожежа в службових будівлях, пошкоджено та знищено вантажівки та іншу виробничу техніку, повідомили в ДСНС.

Інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки атаки РФ на Чернігівщину
Наслідки атаки РФ на Чернігівщину / Фото: t.me/dsns_telegram
Наслідки атаки дронів на Чернігівщину
Наслідки атаки дронів на Чернігівщину / Фото: t.me/dsns_telegram
Наслідки атаки дронів на Чернігівщину
Наслідки атаки дронів на Чернігівщину / Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Кривий Ріг

У ніч на 17 жовтня Росія масовано атакувала Шахедами Кривий Ріг. У місті прогриміло безліч вибухів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, в області та в небі над Криворіжжям працювала ППО - було збито 22 БпЛА. Але були й влучання.

"У Кривому Розі окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури. У результаті понад 10 влучань. На об'єктах виникли пожежі. На місце були направлені всі оперативні служби. Пожежі було ліквідовано на всіх локаціях", - ідеться в повідомленні.

Люди не постраждали. Водночас інші наслідки ворожої атаки уточнюються.

Вілкул також розповів, що без електрики залишилися села Авангагд, Верабово та Мирівське.

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. При цьому окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторні удари, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

16 жовтня під атакою була інфраструктура Вінницької, Сумської, Полтавської області. У Ніжині Чернігівської області пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області під удар потрапила критична інфраструктура, частина ДСНС. Є поранені.

У ДТЕК повідомили, що ворог укотре атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами та ракетами. Унаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку в Полтавській області було зупинено.

Варто зазначити, що жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Детальніше читайте в матеріалі: Нова тактика РФ: які міста і області будуть без опалення і світла взимку, список.

