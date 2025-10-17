Трамп відклав запровадження санкцій проти РФ: у чому причина

Президент США готується до переговорів із Путіним в Угорщині.

Дональд Трамп зробив заяву про санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, сайт Кремля

Трамп вважає несвоєчасним запровадження нових санкцій проти Росії

Причина - майбутня зустріч із Путіним в Угорщині

Трамп зазначив, що нові обмеження зараз можуть зірвати переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії, оскільки це може ускладнити або зірвати заплановану зустріч із главою РФ Володимиром Путіним.

За його словами, зараз він прагне створити сприятливі умови для особистої зустрічі з Путіним в Угорщині, яка відбудеться, ймовірно, впродовж наступних двох тижнів.

Майбутня зустріч допоможе покласти край війні в Україні.

"Я ні проти чого не заперечую. Я просто кажу, що зараз, можливо, не найкращий час", - сказав Трамп на пресконференції в Білому домі 16 жовтня.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Водночас у Сенаті США на схвалення Трампа очікує законопроєкт, який передбачає запровадження високих мит для країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші експортні товари, щоб завдати Москві серйозного економічного удару, пише The Associated Press.

Хоча президент поки що офіційно не висловив підтримки, а лідери республіканців не планують просувати документ без його згоди, останніми тижнями Білий дім за лаштунками демонструє дедалі більшу зацікавленість до законопроєкту. Лідер сенатської більшості Джон Тун у четвер заявив, що сенатори розглянуть документ "протягом наступних 30 днів".

За словами двох чиновників, обізнаних із ходом обговорень між Білим домом і Сенатом, представники адміністрації вже детально вивчають законопроєкт, пропонують редакційні зміни та технічні уточнення. На Капітолійському пагорбі це розцінюють як ознаку того, що Трамп почав ставитися до ініціативи серйозніше.

Переговори Трампа і Путіна

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Президент США назвав переговори з главою Кремля "дуже продуктивними".

"Президент Путін привітав мене і Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я дійсно вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах про припинення війни між Росією та Україною", - повідомив Трамп.

За його словами, зустріч із Путіним відбудеться в Будапешті, Угорщина, "щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між Росією та Україною".

Зустріч Трампа і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також із президентом США Дональдом Трампом.

17 жовтня Трамп проведе в Білому домі зустріч із Зеленським.

Як пише Axios, лідери США та України обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

"Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС або будь-який інший терорист. Мова сили і справедливості обов'язково спрацює і щодо Росії. Уже бачимо, що Москва поспішає відновити діалог, щойно почувши про "томагавки", - заявив президент Зеленський під час візиту до США.

Чи є у Путіна дедлайн для закінчення війни проти України: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що Путін відвів для себе приблизно пів року, починаючи з вересня, впродовж яких намагатиметься досягти додаткових військових успіхів і створити умови для просування своїх ультимативних вимог. Однак цього, вочевидь, не станеться, тож далі знадобиться поєднання кількох чинників.

"По-перше, робота сил оборони України в дипстрайках. По-друге, максимальне утримання фронту, наскільки це можливо, адже сьогодні найбільшим дипломатом є саме український захисник. І по-третє, координація зусиль на геополітичному рівні, зокрема подальше перепозиціонування Китаю в цьому питанні, щоб вийти на прагматичне рішення про необхідність припинення російсько-української війни", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

