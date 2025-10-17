Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп відклав запровадження санкцій проти РФ: у чому причина

Анна Ярославська
17 жовтня 2025, 08:21
132
Президент США готується до переговорів із Путіним в Угорщині.
Дональд Трамп, Путин
Дональд Трамп зробив заяву про санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, сайт Кремля

Коротко:

  • Трамп вважає несвоєчасним запровадження нових санкцій проти Росії
  • Причина - майбутня зустріч із Путіним в Угорщині
  • Трамп зазначив, що нові обмеження зараз можуть зірвати переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії, оскільки це може ускладнити або зірвати заплановану зустріч із главою РФ Володимиром Путіним.

За його словами, зараз він прагне створити сприятливі умови для особистої зустрічі з Путіним в Угорщині, яка відбудеться, ймовірно, впродовж наступних двох тижнів.

відео дня

Майбутня зустріч допоможе покласти край війні в Україні.

"Я ні проти чого не заперечую. Я просто кажу, що зараз, можливо, не найкращий час", - сказав Трамп на пресконференції в Білому домі 16 жовтня.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Водночас у Сенаті США на схвалення Трампа очікує законопроєкт, який передбачає запровадження високих мит для країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші експортні товари, щоб завдати Москві серйозного економічного удару, пише The Associated Press.

Хоча президент поки що офіційно не висловив підтримки, а лідери республіканців не планують просувати документ без його згоди, останніми тижнями Білий дім за лаштунками демонструє дедалі більшу зацікавленість до законопроєкту. Лідер сенатської більшості Джон Тун у четвер заявив, що сенатори розглянуть документ "протягом наступних 30 днів".

За словами двох чиновників, обізнаних із ходом обговорень між Білим домом і Сенатом, представники адміністрації вже детально вивчають законопроєкт, пропонують редакційні зміни та технічні уточнення. На Капітолійському пагорбі це розцінюють як ознаку того, що Трамп почав ставитися до ініціативи серйозніше.

Переговори Трампа і Путіна

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Президент США назвав переговори з главою Кремля "дуже продуктивними".

"Президент Путін привітав мене і Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я дійсно вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах про припинення війни між Росією та Україною", - повідомив Трамп.

За його словами, зустріч із Путіним відбудеться в Будапешті, Угорщина, "щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між Росією та Україною".

Зустріч Трампа і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також із президентом США Дональдом Трампом.

17 жовтня Трамп проведе в Білому домі зустріч із Зеленським.

Як пише Axios, лідери США та України обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

"Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС або будь-який інший терорист. Мова сили і справедливості обов'язково спрацює і щодо Росії. Уже бачимо, що Москва поспішає відновити діалог, щойно почувши про "томагавки", - заявив президент Зеленський під час візиту до США.

Чи є у Путіна дедлайн для закінчення війни проти України: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що Путін відвів для себе приблизно пів року, починаючи з вересня, впродовж яких намагатиметься досягти додаткових військових успіхів і створити умови для просування своїх ультимативних вимог. Однак цього, вочевидь, не станеться, тож далі знадобиться поєднання кількох чинників.

"По-перше, робота сил оборони України в дипстрайках. По-друге, максимальне утримання фронту, наскільки це можливо, адже сьогодні найбільшим дипломатом є саме український захисник. І по-третє, координація зусиль на геополітичному рівні, зокрема подальше перепозиціонування Китаю в цьому питанні, щоб вийти на прагматичне рішення про необхідність припинення російсько-української війни", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції Дональд Трамп Володимир Путін санкції проти Росії війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пошкодження енергетики та пожежі: росіяни атакували Кривий Ріг, що відомо

Пошкодження енергетики та пожежі: росіяни атакували Кривий Ріг, що відомо

08:36Україна
Трамп відклав запровадження санкцій проти РФ: у чому причина

Трамп відклав запровадження санкцій проти РФ: у чому причина

08:21Світ
"Третьої світової не буде": Трамп пообіцяв завершити війну в Україні

"Третьої світової не буде": Трамп пообіцяв завершити війну в Україні

07:00Світ
Реклама

Популярне

Більше
Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Китайський гороскоп на сьогодні 17 жовтня: Бикам - сварки, Собакам - помста

Китайський гороскоп на сьогодні 17 жовтня: Бикам - сварки, Собакам - помста

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

Останні новини

08:57

"Розбиті горем і у розпачі": помер співзасновник гурту Kiss

08:36

Пошкодження енергетики та пожежі: росіяни атакували Кривий Ріг, що відомо

08:21

Трамп відклав запровадження санкцій проти РФ: у чому причина

07:37

Нічні "прильоти" в Криму і Донецьку: горить нафтобаза і склади боєприпасівВідео

07:00

"Третьої світової не буде": Трамп пообіцяв завершити війну в Україні

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав датиВ Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати
06:10

Що насправді зупинить війну?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці туристів за 41 секунду

05:34

Гороскоп на завтра 18 жовтня: Скорпіонам - приємна робота, Ракам - зрив планів

05:09

Не викидати в смітник: вчені знайшли незвичайне застосування кавовій гущіВідео

Реклама
04:30

"Відсутні кілька органів": Яніна Соколова зробила зізнання про здоров'я

04:16

Перша робота 5-річного принца: як відреагували принц Вільям і Кейт Міддлтон

03:30

Як готувати з фольгою в аерогрилі: лайфхаки та помилки, яких варто уникати

03:02

Як коти керують увагою господаря без жодного звуку: фахівці розкрили хитрістьВідео

02:31

Новий метод проти деменції: лікарі не вірили, поки не побачили результати

01:31

Ракетна інтрига з новим поворотом: Трамп зробив заяву щодо "Tomahawk" для України

01:30

Вагітна Марина Бех-Романчук показала, як ховає животик

00:46

Що приховує розмова Трампа і Путіна: чи дійдуть Tomahawk до України — Reuters

00:02

Двигун можна дуже швидко "вбити": яких обертів водіям слід уникати

16 жовтня, четвер
23:56

Чи піде Усик у політику: чемпіон світу розкрив плани після боксу

23:51

Сяюча шкіра обличчя: що потрібно з'їсти для красиВідео

Реклама
23:09

"Козир" Зеленського: що може переконати Трампа надати необхідну зброю

23:05

Зеленський зробив заяву перед переговорами з Трампом - чого чекатиВідео

22:32

Як попрасувати речі без праски: робочі лайфхаки

22:21

Росія переходить на новий формат мобілізації - що змінилосьВідео

22:16

Сильний мороз та сніг: синоптики назвали дату раптового похолодання

22:13

Може залишитися без руки: путіністка Успенська порушила режим після операції

22:12

Зимові чи всесезонні шини: експерти розкрили, як вони поводять себе на дорозі

21:47

Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

21:45

Футболіст збірної України лайкав російський контент - деталі гучного скандалу

21:34

"Ти або тупа": відома ведуча накинулася на Настю КаменськихВідео

21:31

Таємниця Арарату: що насправді будував Ной на горі

21:19

"Зимовий депозит" для ґрунту: топ-3 сидерати, які виконують "роботу під землею"Відео

20:56

Дружина Віталія Козловського розповіла про проблеми із сином: "Сну немає третю ніч"

20:51

Прихована небезпека з холодильника: які продукти та коли потрібно викинутиВідео

20:41

Лиса Гора, Поле Тіней, Чортів Ліс: що приховують наймоторошніші місця України

20:33

Повний розгром: бійці "Азову" розповіли, як "філігранно" зупинили наступ ворога.Відео

20:27

Як українською сказати "достопримечательность" - правильну відповідь знають одиниціВідео

20:21

Трамп провів переговори з Путіним - про що домовились і що говорили про Україну

19:59

10-річну переможницю Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 захейтили в МережіВідео

19:49

Розумний хід за хвилину: секрет безпеки телефону, про який мало хто знаєВідео

Реклама
19:28

Україну накрила нова хвиля відключень світла: з'явилися графіки на 17 жовтня

19:23

В Раді заінтригували заявою про удари по Кримському мосту - чого чекати

19:10

"Томагавки" для України: чи змінить нова зброя від Трампа хід війни?Погляд

18:36

Місяць впливає на сон сильніше, ніж здавалось — вчені виступили з попередженням

18:31

Спритний сантехнік підказав геніальний трюк: як платити менше за опаленняВідео

18:15

Трамп розпочав телефонну розмову з Путіним: перші подробиці

18:15

"Економіка відновлюється, довіра до гривні зберігається" - голова НБУ Андрій Пишний

18:14

Українська співачка розповіла, як її паралізувало

18:04

Найкраще кіно з присмаком осені: 10 фільмів з особливим настроємВідео

17:53

Путін "дасть задню" та вже поставив дедлайн: коли закінчиться війна в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти