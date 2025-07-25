Путін готується до нової війни, але не проти НАТО - The Telegraph

Бойові дії між Росією і НАТО можливі лише у разі, якщо Альянс безпосередньо вступить у війну в Україні.

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Путін може напасти, скоріше, на одну з країн пострадянського простору, таку, як Молдова - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, GoogleMaps

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Росія готується до нової війни, але проти однієї з країн пострадянського простору

Росія може атакувати інфраструктуру НАТО

Бойові дії між РФ і НАТО навряд чи можливі

Наступною ціллю країни-окупанта Росії навряд чи стане НАТО. Москва атакує Альянс лише в тому разі, якщо Захід безпосередньо вступить у війну в Україні. Утім, рішення Володимира Путіна напасти на інші країни пострадянського простору, такі як Молдова, залежить від подальших дій Північноатлантичного альянсу. Про це заявила аналітикиня з питань російської військової стратегії Ребекка Кофлер.

Кремль планує воювати, але не з НАТО

У своєму матеріалі для The Telegraph вона припустила, що Росія дійсно готується до війни, але не проти НАТО. Швидше, Кремль має намір напасти на одну з пострадянських держав.

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Гібридні атаки РФ на НАТО

За словами Коффлер, НАТО потрібна нова стратегія, щоб стримати Росію від "асиметричної війни", у якій оминають сильні сторони супротивника, а ударів завдають по слабкому місцю.

Росіяни здатні влаштувати гібридні атаки на НАТО. У рамках своїх агресивних дій РФ може завдати превентивних атак на системи C4ISR, які відповідають за командування, управління, зв'язок, комп'ютери, розвідку, спостереження і рекогносцировку, а також космічні системи, щоб послабити Альянс.

Що має зробити НАТО

На думку Коффлер, НАТО потрібно забезпечити захист космічної інфраструктури, критичної інфраструктури від кібератак і підводних комунікаційних кабелів.

Крім того, треба припинити потрапляння російських агентів у розвідувальні кола Європи.

Коффлер закликала НАТО нарощувати і бойовий потенціал. Росія виробляє боєприпаси набагато швидше, ніж Захід, тому Європі потрібно прискорити виробництво систем ППО, танків, БПЛА, боєприпасів, а також провести набір і навчання кадрів. Особливо в умовах, коли РФ веде мобілізацію, а Держдума розглядає закон щодо впровадження цілорічного призову в армію з 2026 року.

У НАТО є час

Експертка дійшла висновку, що незважаючи на серйозність загрози з боку Росії, у НАТО ще є час, щоб зміцнити свої позиції. Проте бездіяльність зараз буде трагедією, враховуючи, якою ціною Україні обходиться захист від російської військової агресії.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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