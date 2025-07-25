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Путін готується до нової війни, але не проти НАТО - The Telegraph

Андрій Ганчук
25 липня 2025, 19:44
2187
Бойові дії між Росією і НАТО можливі лише у разі, якщо Альянс безпосередньо вступить у війну в Україні.
Путін, карта
Путін може напасти, скоріше, на одну з країн пострадянського простору, таку, як Молдова - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, GoogleMaps

Головне:

  • Росія готується до нової війни, але проти однієї з країн пострадянського простору
  • Росія може атакувати інфраструктуру НАТО
  • Бойові дії між РФ і НАТО навряд чи можливі

Наступною ціллю країни-окупанта Росії навряд чи стане НАТО. Москва атакує Альянс лише в тому разі, якщо Захід безпосередньо вступить у війну в Україні. Утім, рішення Володимира Путіна напасти на інші країни пострадянського простору, такі як Молдова, залежить від подальших дій Північноатлантичного альянсу. Про це заявила аналітикиня з питань російської військової стратегії Ребекка Кофлер.

Кремль планує воювати, але не з НАТО

У своєму матеріалі для The Telegraph вона припустила, що Росія дійсно готується до війни, але не проти НАТО. Швидше, Кремль має намір напасти на одну з пострадянських держав.

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Гібридні атаки РФ на НАТО

За словами Коффлер, НАТО потрібна нова стратегія, щоб стримати Росію від "асиметричної війни", у якій оминають сильні сторони супротивника, а ударів завдають по слабкому місцю.

Росіяни здатні влаштувати гібридні атаки на НАТО. У рамках своїх агресивних дій РФ може завдати превентивних атак на системи C4ISR, які відповідають за командування, управління, зв'язок, комп'ютери, розвідку, спостереження і рекогносцировку, а також космічні системи, щоб послабити Альянс.

Що має зробити НАТО

На думку Коффлер, НАТО потрібно забезпечити захист космічної інфраструктури, критичної інфраструктури від кібератак і підводних комунікаційних кабелів.

Крім того, треба припинити потрапляння російських агентів у розвідувальні кола Європи.

Коффлер закликала НАТО нарощувати і бойовий потенціал. Росія виробляє боєприпаси набагато швидше, ніж Захід, тому Європі потрібно прискорити виробництво систем ППО, танків, БПЛА, боєприпасів, а також провести набір і навчання кадрів. Особливо в умовах, коли РФ веде мобілізацію, а Держдума розглядає закон щодо впровадження цілорічного призову в армію з 2026 року.

У НАТО є час

Експертка дійшла висновку, що незважаючи на серйозність загрози з боку Росії, у НАТО ще є час, щоб зміцнити свої позиції. Проте бездіяльність зараз буде трагедією, враховуючи, якою ціною Україні обходиться захист від російської військової агресії.

Загроза війни Росії проти НАТО - новини за темою:

Як повідомляв Главред, головнокомандувач силами НАТО в Європі Алекс Гринкевич заявив, що Європі потрібно готуватися до війни з Китаєм і Росією. Згідно з його прогнозом, 2027-й може стати роком кризи, і у Заходу лише 1,5 роки, щоб підготуватися до викликів.

Росія встановила обладнання для радіоелектронної боротьби за 20 кілометрів від кордонів Естонії. Таллінн б'є на сполох, оскільки такі дії створюють загрозу для GPS, і чекає пояснень від російських військових.

НАТО не готове до наступної війни, вважає колишній головком ЗСУ, посол України в Британії Валерій Залужний. На його думку, переозброєння, на яке робить ставку блок - не панацея. Альянсу потрібна нова військова доктрина.

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Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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