Футболіст збірної України лайкав російський контент - деталі гучного скандалу

Юхим Конопля опинився у скандалі через "лайки" під російськими відео

Конопля заявив, що є патріотом України та вибачився

"Шахтар" розпочав внутрішнє розслідування

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля опинився в центрі гучного скандалу через активність у соцмережах. У мережі помітили, що футболіст поставив "лайки" кільком відео з російським контентом. Про це пише сайт "Чемпіон".

Перші підозрілі дії Коноплі зафіксували ще наприкінці вересня. Тоді він поставив лайк під відео, де показано зачинення дверей метро з підписом російською: "Росія не для слабких та повільних".

Пізніше серед уподобань гравця фанати знайшли нарізку голів колишнього гравця збірної Росії Романа Павлюченка, який свого часу публічно підтримував Володимира Путіна. Хоча Конопля згодом прибрав свої реакції, увага до його сторінки знову зросла через лайки під відео з Жириновським.

Коментар Коноплі

Після хвилі критики Юхим Конопля двічі звернувся до вболівальників через соцмережі. Спочатку він назвав звинувачення "дивними" і підкреслив, що є патріотом України.

"Як людина, яка представляє нашу країну та робить все задля того, щоб підтримати її у війні з Росією, мені дивно чути подібного роду звинувачення у свій бік. Я вважаю себе патріотом нашої країни і справжніх українців, які зрозуміють, де правда, а де брехня", - написав футболіст.

Пізніше Конопля визнав, що припустився помилки та публічно вибачився.

"Ви праві. Я не вкладав у свої лайки ніяких намірів. Не підтримував ні в якому разі Росію та її діячів і послідовників. Я патріот своєї країни. Висновки зробив. Щиро перепрошую. Більше не повториться", - заявив він.

Реакція "Шахтаря"

У клубі одразу відреагували на інцидент. Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій "Шахтаря" Юрій Свиридов заявив, що клуб розпочав внутрішнє розслідування.

"Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, аби з’ясувати всі обставини" - заявив Свиридов у коментарі виданню "Чемпіон".

