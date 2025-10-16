"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

Клара Новікова вже прокоментувала ситуацію.

Клара Новікова вийшла на зв'язок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Клара Новікова

ЗМІ повідомили про проблеми з серцем у Клари Новікової

Що сказала артистка

Російська акторка Клара Новікова, яка родом з України, але живе в країні-окупанті РФ і підтримує терористичну політику Кремля, рідко з'являється на публіці.

Пропагандистські росЗМІ повідомили, що зрадниці знадобилася допомога лікарів через проблеми із серцем

Проблеми зі здоров'ям у Клари Новікової / фото: скрін t.me/mash/

"У Новікової піднявся артеріальний тиск, лікарі надали їй допомогу на місці", - написали пропагандисти.

Але акторка вийшла на зв'язок і розповіла, що в неї все добре, а новини про проблеми зі здоров'ям лише чутки.

Клара Новікова мовчить про війну в Україні / фото: instagram.com/spletni_com_/

"Мене стільки разів ховали і витягали з будинку престарілих, я нічому не дивуюся більше. Усе нормально. О 14 годині репетиція. Готуюся до гастролей. 20 жовтня сольний концерт", - зазначила Новікова.

Про персону: Клара Новікова Клара Новікова - радянська і російська актриса, артистка естради, гумористка, співачка, телеведуча; народна артистка РФ (1997). Член громадської ради Російського єврейського конгресу.

