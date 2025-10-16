"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

Ви дізнаєтеся:
- ЗМІ повідомили про проблеми з серцем у Клари Новікової
- Що сказала артистка
Російська акторка Клара Новікова, яка родом з України, але живе в країні-окупанті РФ і підтримує терористичну політику Кремля, рідко з'являється на публіці.
Пропагандистські росЗМІ повідомили, що зрадниці знадобилася допомога лікарів через проблеми із серцем
"У Новікової піднявся артеріальний тиск, лікарі надали їй допомогу на місці", - написали пропагандисти.
Але акторка вийшла на зв'язок і розповіла, що в неї все добре, а новини про проблеми зі здоров'ям лише чутки.
"Мене стільки разів ховали і витягали з будинку престарілих, я нічому не дивуюся більше. Усе нормально. О 14 годині репетиція. Готуюся до гастролей. 20 жовтня сольний концерт", - зазначила Новікова.
Про персону: Клара Новікова
Клара Новікова - радянська і російська актриса, артистка естради, гумористка, співачка, телеведуча; народна артистка РФ (1997). Член громадської ради Російського єврейського конгресу.
