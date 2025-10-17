Рус
Зеленський здивований: Трамп раптово включив Путіна до свого порядку денного - Axios

Анна Ярославська
17 жовтня 2025, 09:25оновлено 17 жовтня, 11:20
Президент України був вельми оптимістичний щодо своєї запланованої зустрічі з Трампом у Білому домі.
Поки Зеленський летів до США, Трамп уже домовився з Путіним про зустріч / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Зеленський здивувався домовленості Трампа і Путіна
  • Президент України сподівається, що сьогодні в Білому домі буде ухвалено важливі рішення

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним, після чого анонсував із ним зустріч в Угорщині. Однак президент України Володимир Зеленський був здивований через це.

Як пише Axios, Зеленський, який прибув до Вашингтона в четвер удень, останніми днями був вельми оптимістичний щодо своєї запланованої зустрічі з Трампом, а також його готовності поставити Україні далекобійні ракети "Томагавк".

Однак незабаром після того, як Зеленський приземлився на авіабазі Ендрюс, "український президент і його команда були здивовані, побачивши заяву Трампа про те, що він переговорив із Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині".

Axios зазначає, що Угорщина є найменш дружньою щодо України країною в ЄС.

Очікування Зеленського від зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що його зустріч із президентом Трампом у Білому домі в п'ятницю призведе до ухвалення США чітких рішень щодо того, які системи озброєння вони готові надати. Про це в інтерв'ю Axios заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Я думаю, нам потрібні рішення, які допоможуть змінити позицію Путіна, змусивши його вважати, що він перебуває в сильній позиції. Він повинен зрозуміти, що з президентом Трампом неможливо грати в ігри", - сказав Єрмак.

За словами глави ОП, Трамп запросив Зеленського в Білий дім унаслідок двох телефонних дзвінків, які вони провели тиждень тому.

"Обидва дзвінки були дуже хорошими. Президенти зрозуміли один одного. Вони відразу перейшли до дуже конкретної розмови. Той факт, що вони так швидко погодилися на зустріч, показує, що ми друзі та партнери", - сказав Єрмак.

Хоча обидва дзвінки відбувалися захищеною лінією, лідери США та України хотіли обговорити настільки делікатні питання, що їх можна вирішити лише під час особистої зустрічі.

"Є багато питань, які неможливо обговорити телефоном. Наприклад, про ситуацію на лінії фронту. Наприклад, про наші [військові] плани і про те, як ми й американська сторона бачимо подальші кроки мирного процесу", - сказав Єрмак.

Він додав, що Зеленський заявив Трампу, що, як і раніше, готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі і в будь-якій точці світу, крім Росії та Білорусі.

Переговори Трампа і Путіна

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Президент США назвав переговори з главою Кремля "дуже продуктивними".

"Президент Путін привітав мене і Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я дійсно вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах про припинення війни між Росією та Україною", - повідомив Трамп.

За його словами, зустріч із Путіним відбудеться в Будапешті, Угорщина, "щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між Росією та Україною".

Що приховує розмова Трампа і Путіна

За повідомленням Reuters, результати розмови президентів США і РФ викликали сумніви щодо можливості постачання Україні американських ракет Tomahawk.

Розмова відбулася напередодні зустрічі Трампа із Зеленським, на якій український лідер планував домогтися посилення військової допомоги, зокрема постачання ракет.

"Однак примирливий тон Трампа після телефонної розмови з Росією, здається, поставив під сумнів можливість такої підтримки в найближчому майбутньому і викликав побоювання Європи щодо капітуляції США перед Москвою", - зазначає Reuters.

Путін під час розмови наголосив, що передача ракет Україні нібито зашкодить мирному процесу і двостороннім відносинам між Москвою і Вашингтоном.

Ракети Tomahawk - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також із президентом США Дональдом Трампом.

17 жовтня Трамп проведе в Білому домі зустріч із Зеленським.

Як пише Axios, лідери США та України обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори Зеленський у Вашингтоні
