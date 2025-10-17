Рус
"Розбиті горем і у розпачі": помер співзасновник гурту Kiss

Еліна Чигис
17 жовтня 2025, 08:57
110
Минулого місяця Деніел Фрейлі отримав серйозні травми.
Деніел Фрейлі
Сім'я Деніела Фрейлі розповіла про його смерть / колаж: Главред, фото: instagram.com/rnr_fm/, pixabay.com/

Ви дізнаєтеся:

  • Деніел Фрейлі помер
  • Названо причину смерті музиканта

Легендарний гітарист і співзасновник рок-гурту Kiss Деніел "Ейс" Фрейлі помер у віці 74 років.

Як повідомляє видання Variety, сім'я музиканта підтвердила, що він помер через травми після серйозного падіння.

відео дня

"Ми повністю розбиті горем і в розпачі. У його останні хвилини нам пощастило оточити його любов'ю, турботою, спокійними словами, думками, молитвами і намірами, коли він залишав цей світ. Ми зберігаємо всі його найкращі спогади, його сміх і вшановуємо його силу та доброту, якими він обдаровував інших. Масштаб його смерті є епічним і не піддається розумінню. З пам'яттю про всі його неймовірні життєві досягнення, пам'ять про Ейса житиме вічно!" - йдеться в заяві.

Деніел Фрейлі
Деніел Фрейлі / фото: instagram.com/rnr_fm/

У 1972 році Фрейлі приєднався до Пола Стенлі, Джина Сіммонса і Пітера Крісса і був з гуртом Kiss до 1982 року, поки не вирішив будувати сольну кар'єру. Але через кілька років артист повернувся до колег і залишався з гуртом до 2002 року.

Деніел Фрейлі
Деніел Фрейлі / фото: instagram.com/rnr_fm/

"У проміжні роки він працював сольним артистом зі своїм гуртом Frehley's Comet і під власним ім'ям; 1978 року, коли всі чотири учасники Kiss одночасно випустили сольні альбоми, багато фанатів вважали, що альбом Фрейлі, який містив його хітовий кавер на пісню "New York Groove", був найкращим", - додали в матеріалі.

Що відомо про гурт Kiss

Kiss (KISS) - американський рок-гурт, утворений у січні 1973 року в Нью-Йорку Полом Стенлі, Джином Сімонсом, Ейсом Фрейлі, Пітером Крісом і Брайаном Стівенсоном, пише Вікіпедія.

Колектив, перш за все, відомий фірмовим гримом його учасників і видовищними концертними виступами. Концерти гурту включали сцени дихання вогнем, випльовування крові, димлячих гітар, ракет, що стріляють, у корпусі гітари, ударну установку, що рухається, і піротехніку.

Гурт пройшов через кілька змін у своєму складі. Єдиними постійними учасниками залишаються Стенлі та Сімонс.

Оригінальний і найвідоміший склад включає Стенлі (вокал, ритм-гітара), Сімонс (бас, вокал), Фрейлі (гітара, вокал), Крісс (ударні, вокал).

