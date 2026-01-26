Рус
Росія і Китай не партнери: Максакова розповіла, ким для Пекіна є Путін

Анна Косик
26 січня 2026, 17:16
Відносини між РФ і Китаєм навряд чи зміняться, поки Путін при владі.
Росія і Китай не партнери: Максакова розповіла, ким для Пекіна є Путін
Путін віддає Китаю в оренду великі території Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео на YouTube

Що сказала Максакова:

  • Путін продає Росію Китаю
  • Росія і Китай не є партнерами
  • Китайці поступово займають важливі галузі в РФ

Діти кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна вивчають не англійську мову, а китайську. І це не дивно, адже диктатор продав усе Китаю, при чому за безцінь.

Про це під час чату на Главреді розповіла оперна співачка, громадський діяч, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова. Вона зауважила, що діти Путіна нецікаві йому, тому намагаються хоч якось здобути прихильність батька.

Водночас сам диктатор став васалом Китаю і зручним інструментом, як отримати за дешево що завгодно. Це сталося після того, як Московське царство, а потім і Російська імперія послідовно досить гидко поводилися по відношенню до Китаю.

"Варварським методом вони відстрілювали хутрового звіра, і коли на якійсь території він закінчувався, оскільки був винищений, росіяни йшли далі, не особливо звіряючись із картами, куди зайшли. Так захоплювалися Приамур'я, Благовіщенськ, Владивосток та інші території. І так тривало досить довго. Останнє, що привласнила Росія, – це Тува, звідки родом Шойгу. Потім була низка договорів, бо Китай хотів хоч якось зупинити все", - зазначила Максакова.

Дивіться відео про дітей Путіна:

Тому зараз не йде мова про партнерство Китаю і РФ. В оренду Китаю на невизначений період віддано шматки території, що за розміром як деякі європейські країни. Китай зараз віджимає у Росії цілі галузі, а китайці вже заполонили "жирні" московські офіси.

І завадити цьому у Росії навряд чи хтось зможе, поки Путіна не усунуть від влади.

Чи може Китай вплинути на закінчення війни в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, у світі є одна людина, яка справді може змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

І мова йде не про президента США Дональда Трампа. На його думку, закінчити війну може лідер Китаю Сі Цзіньпін лише одним дзвінком до російського диктатора.

Росія і Китай не партнери: Максакова розповіла, ким для Пекіна є Путін
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Відносини Китаю і Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами колишнього посла України в США і Франції Олега Шамшура, Китай був, є і в доступній для огляду перспективі залишатиметься не просто партнером, а союзником Росії.

Раніше повідомлялося, що у випадку припинення підтримки Китаю і країна почне займати нейтральну позицію, то росіяни зможуть воювати проти України лише півроку.

Напередодні стало відомо, що Китаю наразі вигідне продовження війни в Україні, оскільки це підтримує його економіку за рахунок виробництва озброєнь і техніки для Росії.

Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

новини Росії КНР Володимир Путін Марія Максакова новини Китаю
