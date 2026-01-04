Китай не допустить поразки РФ: розкрито тривожний сценарій закінчення війни

Китай і надалі залишатиметься країною, яка відіграє ключову роль у підтримці РФ, вважає Олег Шамшур.

Китай протистоїть позиції США / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Китай був, є і в доступній для огляду перспективі залишатиметься не просто партнером, а союзником Росії, заявив колишній посол України в США і Франції Олег Шамшур.

"З огляду на свої стратегічні, економічні інтереси і схожість систем управління. Міністр закордонних справ Ван Ї вже прямо заявив європейським дипломатам, що Китай не може допустити поразки Росії. Це ключова позиція", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що в другій каденції Дональда Трампа чітко видно курс на домовленості між "великими державами".

"Якщо подивитися на його політику щодо Китаю, то вона значно меншою мірою стосується безпеки. У Національній стратегії питання безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні окреслені досить загально. Натомість Трамп намагається домовитися з Китаєм. Зокрема й тому, що Китай виявився значно краще підготовленим до тарифних війн, аніж це уявляв собі Трамп, і має власні важелі впливу на Сполучені Штати", - вказав він.

Дипломат вважає - розрахунки на те, що вдасться натиснути на Китай або навести аргументи, які змусили б або хоча б стимулювали Пекін змінити свою позицію щодо Росії, абсолютно нереалістичні.

"Єдине питання, в якому Китай, умовно кажучи, зіграв більш позитивну роль, - це невикористання Росією ядерної зброї. Але і це відповідає загальній позиції всіх постійних членів Ради Безпеки ООН, які традиційно поводяться в цьому питанні досить обережно, за винятком нинішньої поведінки самої Росії", - зазначив він.

/ Інфографіка: Главред

Шамшур також додав, що Китай і надалі залишатиметься країною, яка відіграє ключову роль у підтримці Росії, завдяки чому вона буде здатна продовжувати війну: "Щоб ця ситуація змінилася, необхідно, щоб Китай втратив інтерес до Росії. Однак я не бачу жодних ознак того, що це може статися найближчим часом - навіть у короткостроковій перспективі".

Експерт про протистояння США і Китаю

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що Китаю не потрібна ні перемога, ні поразка Росії - Пекіну вигідна ослаблена і залежна від нього Москва зі зміщеним на схід центром впливу. Оптимальний для Китаю сценарій, на його думку, - ситуація, в якій і Росія, і Україна зможуть заявити про власну "перемогу". Денисенко також зазначає, що світ входить у період прагматичних угод і тимчасових союзів, а в перспективі Китай і США будуть змушені домовитися, включивши українське питання в ширший європейський контекст.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Про персону: Олег Шамшур Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

