Війну в Україні можна закінчити одним дзвінком Путіну: експерт вказав на нюанс

Один зі світових лідерів може переконати Путіна зупинити свої війська в Україні під час короткої телефонної розмови.

https://glavred.net/war/voynu-v-ukraine-mozhno-zakonchit-odnim-zvonkom-putinu-ekspert-ukazal-na-nyuans-10714331.html Посилання скопійоване

В одного зі світових лідерів є важіль впливу на Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Що сказав Ступак:

Один дзвінок лідера Китаю може змусити Путіна зупинити війну

Китай не зацікавлений у мирному врегулюванні війни в Україні

У Китаї можуть зацікавитись закінченням війни у випадку отримання вигоди

У світі є одна людина, яка справді може змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна припинити війну країни-агресорки Росії проти України. І мова йде не про президента США Дональда Трампа.

Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, закінчити війну може лідер Китаю Сі Цзіньпін одним дзвінком до російського диктатора.

відео дня

Чому лише китайський лідер має вплив на Росію

Без жодних пояснень, за декілька хвилин закінчення війни можливе завдяки Сі Цзіньпіну тому, що Росія дуже залежить від постачання російських товарів до Китаю: нафти, газу, дерева, вугілля та іншого.

"Китай наживається на Росії. Самі росіяни визнають, що немає китайських партнерів – є китайські торгаші. Тому, на мою думку, ймовірність того, що Китай хоче закінчити війну – мінімальна, йому це нецікаво", - зауважив експерт.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Чому Китай не зацікавлений у мирному врегулюванні війни в Україні

Ступак пояснив, що Китай ніколи не був сильним посередником у укладанні мирних угод. Країна просто не розуміє, як це працює, а тому війна в Україні не цікавить КНР.

Дивіться відео про те, що буде з війною у 2026 році:

"Однак, Китаю цікаво, що запропонує західний світ в обмін на тиск Пекіна на Москву. Поки що західний світ нічого запропонувати не може. Збереження американського ринку? Але американський ринок залежить від китайських товарів, їм немає альтернативи. Навіть на кепках Трампа з написом "Make America great again" лейбл "Made in China". Товарообіг між Китаєм та США становить 650 мільярдів доларів на рік, і Китай постачає до Штатів товарів на 350 мільярдів доларів. Тому я думаю, що США особливо не мають варіантів для тиску", - додав він.

Коли Китай може взяти пряму участь у врегулюванні війни - думка політолога

Главред писав, що на думку політолога Ігоря Чаленка, Китай прагне зробити себе чи не головним бенефіціаром мирного врегулювання в Україні. Країна може включитися в тему мирного врегулювання публічно на "останній милі", щоб отримати лаври переможця.

Це, за словами політолога, дуже схожа ситуація з тим, як кілька років тому відбулося примирення Саудівської Аравії та Ірану. Сполучені Штати довго намагалися відігравати в цій ситуації ключову роль, а потім прийшов Китай і уклав домовленості.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, Китай зараз чекає, коли Росія "посиплеться" в Україні, щоб після цього повернути усі свої історичні території. Які – це з першого класу вивчають у китайських школах.

Раніше повідомлялося, що навіть за підтримки Китаю Росія не зможе воювати вічно, адже Пекін нічого не робить безкоштовно. Коли у Кремля закінчаться гроші, КНР припинить допомогу.

Напередодні стало відомо, що Служба зовнішньої розвідки України зафіксувала випадки передачі Китаєм Росії супутникових розвідувальних даних.

Їх використовують для нанесення ракетних ударів по українській території, включно з об'єктами, що належать іноземним інвесторам

Більше новин:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред