Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Війну в Україні можна закінчити одним дзвінком Путіну: експерт вказав на нюанс

Анна Косик
11 листопада 2025, 11:57
102
Один зі світових лідерів може переконати Путіна зупинити свої війська в Україні під час короткої телефонної розмови.
Війну в Україні можна закінчити одним дзвінком Путіну: експерт вказав на нюанс
В одного зі світових лідерів є важіль впливу на Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Що сказав Ступак:

  • Один дзвінок лідера Китаю може змусити Путіна зупинити війну
  • Китай не зацікавлений у мирному врегулюванні війни в Україні
  • У Китаї можуть зацікавитись закінченням війни у випадку отримання вигоди

У світі є одна людина, яка справді може змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна припинити війну країни-агресорки Росії проти України. І мова йде не про президента США Дональда Трампа.

Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, закінчити війну може лідер Китаю Сі Цзіньпін одним дзвінком до російського диктатора.

відео дня

Чому лише китайський лідер має вплив на Росію

Без жодних пояснень, за декілька хвилин закінчення війни можливе завдяки Сі Цзіньпіну тому, що Росія дуже залежить від постачання російських товарів до Китаю: нафти, газу, дерева, вугілля та іншого.

"Китай наживається на Росії. Самі росіяни визнають, що немає китайських партнерів – є китайські торгаші. Тому, на мою думку, ймовірність того, що Китай хоче закінчити війну – мінімальна, йому це нецікаво", - зауважив експерт.

Війну в Україні можна закінчити одним дзвінком Путіну: експерт вказав на нюанс
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Чому Китай не зацікавлений у мирному врегулюванні війни в Україні

Ступак пояснив, що Китай ніколи не був сильним посередником у укладанні мирних угод. Країна просто не розуміє, як це працює, а тому війна в Україні не цікавить КНР.

Дивіться відео про те, що буде з війною у 2026 році:

"Однак, Китаю цікаво, що запропонує західний світ в обмін на тиск Пекіна на Москву. Поки що західний світ нічого запропонувати не може. Збереження американського ринку? Але американський ринок залежить від китайських товарів, їм немає альтернативи. Навіть на кепках Трампа з написом "Make America great again" лейбл "Made in China". Товарообіг між Китаєм та США становить 650 мільярдів доларів на рік, і Китай постачає до Штатів товарів на 350 мільярдів доларів. Тому я думаю, що США особливо не мають варіантів для тиску", - додав він.

Коли Китай може взяти пряму участь у врегулюванні війни - думка політолога

Главред писав, що на думку політолога Ігоря Чаленка, Китай прагне зробити себе чи не головним бенефіціаром мирного врегулювання в Україні. Країна може включитися в тему мирного врегулювання публічно на "останній милі", щоб отримати лаври переможця.

Це, за словами політолога, дуже схожа ситуація з тим, як кілька років тому відбулося примирення Саудівської Аравії та Ірану. Сполучені Штати довго намагалися відігравати в цій ситуації ключову роль, а потім прийшов Китай і уклав домовленості.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, Китай зараз чекає, коли Росія "посиплеться" в Україні, щоб після цього повернути усі свої історичні території. Які – це з першого класу вивчають у китайських школах.

Раніше повідомлялося, що навіть за підтримки Китаю Росія не зможе воювати вічно, адже Пекін нічого не робить безкоштовно. Коли у Кремля закінчаться гроші, КНР припинить допомогу.

Напередодні стало відомо, що Служба зовнішньої розвідки України зафіксувала випадки передачі Китаєм Росії супутникових розвідувальних даних.

Їх використовують для нанесення ракетних ударів по українській території, включно з об'єктами, що належать іноземним інвесторам

Більше новин:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сі Цзіньпін Володимир Путін новини Китаю Іван Ступак
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Окупанти кидають автомати і поранених: морпіхи повідомили про провал РФ на фронті

Окупанти кидають автомати і поранених: морпіхи повідомили про провал РФ на фронті

13:08Фронт
Майже всюди дощитиме: в яких регіонах та коли очікувати суху та теплу погоду

Майже всюди дощитиме: в яких регіонах та коли очікувати суху та теплу погоду

12:12Синоптик
Вдарила з новою силою: Україну накрила 6-бальна магнітна буря

Вдарила з новою силою: Україну накрила 6-бальна магнітна буря

11:54Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

"Собаки гавкають": Олег Винник вийшов із себе і висловився про українців

"Собаки гавкають": Олег Винник вийшов із себе і висловився про українців

Останні новини

13:08

Окупанти кидають автомати і поранених: морпіхи повідомили про провал РФ на фронті

12:41

Репер P. Diddy отримав престижну посаду у в'язниці: чим він займається за ґратами

12:19

"Нервів уже не вистачає": Мозгова потрапила у важку ситуаціюВідео

12:12

Майже всюди дощитиме: в яких регіонах та коли очікувати суху та теплу погоду

12:05

Оптична ілюзія обдурила мільйони людей: якого кольору кулі насправді

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після ПокровськаНові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська
12:03

Наслідки атак РФ: стало відомо, які області знеструмлені після ударів

12:00

Адвокат Ігоря Коломойського: Вже понад пів року суд не починає розгляд справи

11:57

Війну в Україні можна закінчити одним дзвінком Путіну: експерт вказав на нюанс

11:54

Вдарила з новою силою: Україну накрила 6-бальна магнітна буря

Реклама
11:48

Астрологи назвали найкращих мам серед знаків зодіаку

11:39

Покровськ на межі через критичний дефіцит військових - FT

11:29

ЗСУ вразили Саратовський НПЗ і термінал у Криму: Генштаб підтвердив удари

11:25

"Така вже тенденція": що відомо про повернення Потапа в Україну

11:23

Тіна Кароль знялася у різдвяній комедії "Вартові Різдва" та записала саундтрек до фільму: уже з 13 листопада в кіно

11:16

"Винною є я": відома реперка Alyona Alyona влаштувала ДТПВідео

10:56

Медики б'ють на сполох: в Україні фіксується забута хвороба часів Першої світової

10:51

Росіяни атакували шість населених пунктів Харківщини: є руйнування, постраждали людиФото

10:50

ФСБ РФ звинуватила Україну у спробі вкрасти МіГ-31 для провокацій проти НАТО

10:45

Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Щурам - сварки, Собакам - проблеми

10:35

Чому 12 листопада не можна починати нові справи: яке церковне свято

Реклама
10:34

Кухня перетвориться на темну печеру: у які кольори не варто фарбувати стіни

10:19

"Роблять операцію": MamaRika зробила тривожну заявуВідео

10:07

Наталку Денисенко спіймали з можливим коханцем - як вони поводилися

09:57

Яким буде тариф на газ з 1 грудня: українцям назвали ціну за кубометр

09:54

Нерівномірні відключення світла після атак РФ: експерт назвав головну причину

09:52

Били по енергетиці: РФ масовано атакувала ОдещинуФото

09:38

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 листопада (оновлюється)

09:15

Мріє, але сумнівається: Slavia розповіла, чому не вірить у Нацвідбір-2026

09:10

Зануди і вперті: 5 міфів про Водоліїв, у які час перестати вірити

09:07

Англійський спір у справі ПриватБанку триває: Ігор Коломойський готує апеляцію

09:01

"Працюють над завершенням оточення": ISW оцінив дії ЗСУ і ворога в Покровську

09:00

Путін боїться, у Кремлі точиться боротьба, Україна здатна поставити на коліна нафтянку РФ – СтупакВідео

08:59

"Другий Берлін 1945": Ступак розповів про перспективи Покровська в разі окупаціїВідео

08:24

Китайський гороскоп на 2026 рік Червоного Вогняного Коня: прогноз для всіх знаків

08:18

"Зібрав усіх":Трамп вийшов з цікавою заявою щодо закінчення війни в Україні

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Чим відрізняються проблеми зі світлом 2022/2023 від 2025?Погляд

07:50

Видимість до 200 метрів: жителів Київщини попередили про погодну небезпеку

07:42

Відключення світла в Україні - графіки на 11 листопада (оновлюється)

06:56

"Прильоти" в Саратові та Енгельсі: дрони атакували нафтові об'єкти РФ

Реклама
06:11

Чи варто вимикати бойлер на ніч: експерти попередили про приховану небезпеку

06:10

Чому Столтенберг відмовив Зеленському?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини на пляжі за 65 секунд

05:27

Розкрито секрет могили Івана Мазепи - чому Москва влаштувала полювання за неюВідео

05:05

Підземні таємниці єгипетських пірамід: сенсаційне відкриття археологів

04:30

Магнетичний момент місяця: чотирьох знаків зодіаку огорне нове почуття

03:45

"Не вважаю поганими і ганебними": відома акторка зробила заяву про Каменських

03:03

До якої температури треба прогрівати автомобіль: експерт назвав золотий стандарт

02:30

"Потяг мчить у прірву": експерт, сказав яка доля чекає на ПокровськВідео

02:21

Ворог змінив цілі: у Генштабі повідомили останні новини з фронту

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти