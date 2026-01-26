Рус
Розкол у Кремлі: відомо, що може змусити еліту РФ піти проти Путіна

Марія Николишин
26 січня 2026, 14:35
Максакова сказала, що перед російськими елітами стоїть дилема.
Можливість бунту еліт проти Путіна / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Головне із заяви:

  • Серед еліти РФ є ті, хто б хотів "здати Путіна"
  • Так вони могли б пом'якшити собі покарання
  • Це був би найкоротший шлях

Серед російської еліти повно тих, хто хотів би здати диктатора Володимира Путіна, але для цього потрібно створити зовнішні фактори. Про це в чаті на Главреді розповіла оперна співачка, громадська діячка, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова.

За її словами, перед російськими елітами стоїть дилема: чи знести Путіна самостійно, тим самим вишукавши собі якісь послаблення.

"Адже всі вони – злочинці, проте ліквідація Путіна його оточенням, можливо, пом'якшила б покарання для тих, хто звільнить світ від упиря. Можливо, ця пропозиція мала бути якось оформлена", - зазначила вона.

Максакова вважає, що потрібно було призначити мільярд або п'ять-десять мільярдів "за голову Путіна".

"Приватні військові компанії по всьому світу, думаю, розробляли б плани, намагалися випередити один одного і зробити світу добру справу, і отримати великий грошовий фонд. Механізми треба було чіткіше прописувати, а не озвучувати все це як жарт, щоб той, хто за це візьметься, розумів, яким буде результат", - наголосила екс-депутат Держдуми РФ.

Крім того, на її думку, серед еліт повно ренегатів і тих, хто хотів би здати Путіна.

"Які для цього потрібно створити зовнішні фактори – це питання до спецслужб. Думаю, що такі розробки все-таки існують. Це був би найкоротший шлях", - підсумувала громадська діячка.

Марія Максакова / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Марія Максакова розповіла про шанс на завершення війни, Кабаєву, дітей Путіна, бункери і справжню пристрасть російського диктатора:

Бунт проти влади в Росії

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова говорила, що одним із головних чинників потенційної зміни влади в Росії може стати нестабільність у Санкт-Петербурзі.

За її словами, у Петербурзі накопичилося чимало передумов для соціального вибуху.

"Петербург цілком може спалахнути і стати однією з ключових больових точок, з яких може початися ефект доміно в Росії", - додала вона.

Протестні настрої в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро прозвучало декілька заяв про перспективу викрадення США кремлівського диктатора Володимира Путіна. З точки зору кремлівської еліти це найвигідніший для них сценарій.

Експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар казав, що блекаут у Москві або перехід паливної кризи в Росії на новий рівень може викликати серйозне невдоволення з боку населення та навіть перерости в заворушення.

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука говорив, що якщо масовані удари по Москві будуть продовжуватись та посилюватись, російські еліти можуть почати тиснути на російського диктатора та воєнного злочинця Путіна для припинення війни проти України.

Читайте також:

Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

