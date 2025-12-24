Якщо Китай відвернеться: відомо, коли в РФ можуть початись проблеми з ракетами

Китай зараз поставляє РФ все, що вона сама повинна була б випускати.

Важливість підтримки Китаю для РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключові тези:

Росія не зможе довго воювати без підтримки Китаю

Якщо китайці припинять допомогу, в РФ почнуться проблеми з ракетами

Наразі Китай закриває дуже багато російських потреб

Якщо країна-агресор Росія залишиться без підтримки Китаю, або якщо Китай почне займати нейтральну позицію, то росіяни зможуть воювати лише півроку. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Він підкреслив, що це лише гіпотетично, адже вкрай малоймовірно, що Китай забуде про Росію.

Зокрема, експерт розповів, що Китай надає Росії серйозну допомогу, пов'язану з технологічними моментами.

"Тому, якщо раптом китайці припинять цю допомогу, у Росії почнуться проблеми з ракетами. Росіяни будуть змушені переплачувати не втричі, щоб отримати потрібне від Китаю, а вдесятеро. Або росіяни будуть намагатися красти або закуповувати деталі в інших країнах", - каже Ягун.

За його словами, також у Росії в такому випадку будуть величезні проблеми в цивільному секторі, тому що Китай зараз поставляє РФ все, що вона сама повинна була б випускати або купувати на Заході. Наприклад: побутові речі, деякі продукти, ліки, автомобільну техніку, вантажівки.

"Китай дуже багато російських потреб закриває за рахунок своєї економіки, тому що все, що було можна і не можна, Росія кинула на армію і війну. Якщо потік цих цивільних товарів, навіть не надто високої якості, буде перекритий, Росія навряд чи зможе перекрити ці потреби", - наголосив колишній заступник голови СБУ.

На його думку, залишившись без підтримки Китаю, через півроку Росія буде змушена йти на поступки.

Чи може Китай змінити курс щодо війни в Україні

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко говорив, що найближчим часом домовленості між Європою та Пекіном малоймовірні.

За його словами, Китай розглядає США як стратегічного конкурента, але Європа для Пекіна - преміальний ринок.

На його думку, саме економічний інтерес визначає позицію Китаю у підтримці Росії.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, доповіді російських генералів про війну проти України, які прикрашають реальність, формують у російського диктатора Володимира Путіна впевненість, що ситуація на полі бою розвивається на користь Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що нібито Росія готова і навіть "хоче" завершити війну "миром на основі принципів, викладених президентом Росії влітку 2024 року в МЗС РФ".

Водночас, президент України Володимир Зеленсьский говорив, що головне питання полягає не в бажанні, а в спроможності Росії продовжувати війну. Ця спроможність залежить від тиску міжнародних партнерів, зокрема санкційного та дипломатичного.

Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

