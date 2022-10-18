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Росія готує бомбосховища в Москві: Пономарьов назвав несподівану причину

18 жовтня 2022, 14:34

Путін підвищує ставки, вважає російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

Бобоубежище, Пономарьов
Росія готує бомбосховища в Москві / скріншот

Підготовка бомбосховищ у Москві і прохання країн-союзників до своїх громадян покинути Росію є частиною кремлівської пропаганди.

Таким чином Путін підвищує ставки в контексті ядерного шантажу заходу, зазначив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов. Також він додав, що націлене все на американську аудиторію.

"Якщо послати повідомлення американцям, що ми готуємося до обміну ядерними ударами, то тоді це починає набувати сенсу. Це такий пропагандистський трюк підняття ставок. Ми бачили різке зростання тривожності серед росіян. Там частина пов'язана із загрозою мобілізації, але більша частина пов'язана з погрозами ядерної війни. Тому те, що Путін це робить, то це більше-менше зло", - вважає Пономарьов.

Також він підкреслив, що саме Москва попросила своїх союзників звернутися до своїх громадян з проханням покинути Росію.

"Виглядає так, що Москва попросила керівництво цих країн про це сказати своїм громадянам. Щоб страху нагнати в світі: ось бачите, союзники щось знають, що буде відбуватися. Я впевнений, що ініціатива виходила з Москви. Це не питання утримання їх у полі впливу. Просто з цими людьми контакт нормальний, їм можна технічно передати повідомлення. Але аудиторія у цього точно така ж, як у повідомлення про бомбосховища. Це не росіяни і не жителі цих країн, ця аудиторія - Вашингтон", - пояснив політик.

Удари по Україні іранськими дронами-камікадзе

Близько сьомої ранку 17 Жовтня у Києві прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували українську столицю дронами-камікадзе. Кілька" прильотів " дронів з вибухами були зафіксовані в Шевченківському районі міста. Один з дронів зруйнував житловий будинок. З-під руїн дістали тіла чотирьох людей. Більше 16 сімей залишилися без квартир.

Увечері 17 Жовтня жителів Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони. Пізніше повідомлялося про проліт дронів під Києвом і вибухи.

Вранці 18 жовтня також були "Прильоти" по Києву. Вибухи прогриміли на Лівому березі. Повідомлялося, що 3 ракети вдарили в об'єкт енергозабезпечення.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Москва Ілля Пономарьов
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