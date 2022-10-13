"Не може бути поваги до керівництва РФ": Зеленський про відмову від переговорів з Москвою

Володимир Зеленський виступив на сесії ПАРЄ / УНІАН

Парламентська асамблея Ради Європи може стати першою міжнародною організацією, яка визнає Росію як "державу-терорист", заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це глава держави сказав у четвер, виступаючи по відеозв'язку на сесії ПАРЄ. Трансляція відбувалася на сайті ПАРЄ.

Він упевнений, що Європа "може відігравати історичну роль у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Давайте це зробимо! Це буде найкращий шлях захисту принципів міжнародного права".

"Європа може стати лідером у зусиллях, щоб відшкодувати збитки, завдані цією війною. Ми повинні створити відповідний компенсаційний механізм - і пропонуємо, як його створити. Відповідний проект вже підготовлений Україною. Я прошу вас підтримати його - і в Європі, і на рівні Генеральної Асамблеї ООН", - сказав президент.

Відмова від переговорів з РФ

При цьому він підтвердив позицію про те, що не вважає можливою дипломатію з Росією в нинішніх умовах.

"Дипломатія - найпотужніший інструмент, коли не працює зброя. Дипломатії сьогодні з Росією бути не може. Не може бути такої дипломатії, яка була. Не може бути поваги до керівництва, яке вбиває, захоплює, не поважає міжнародне право", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмову Росії від мирних переговорів.

На його думку,"постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.

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