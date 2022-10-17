Київ атакований дронами-камікадзе: є прильоти, над містом - дим

Мер Віталій Кличко підтвердив два вибухи в столиці.
Рано вранці 17 жовтня в Києві прогримів вибух. У мережі пишуть, що перед прильотом в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.
Пізніше з'явилася інформація, що після удару дрона над містом піднявся дим.
Мер Києва підтвердив вибух у Києві. За його словами, він прогримів у Шевченківському районі – в центрі столиці.
Пізніше Віталій Кличко підтвердив і другий вибух у місті.
Антон Геращенко пише, що один з вибухів у Києві був в районі залізничного вокзалу.
"Очевидці чули звук, схожий на звук іранського дрона. На місце вже виїхали рятувальники та поліція", - йдеться у повідомленні.
У Мережі пишуть про сильну пожежу в Києві після "прильоту".
Пізніше Кличко повідомив, що внаслідок атаки дронами в Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа в нежитловій будівлі.
"Працюють пожежні підрозділи. Пошкоджено кілька житлових будинків. Медики – на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав мер міста в Telegram.
Ракетний удар по Україні 10 жовтня
У понеділок російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Лише до обіду було випущено 83 ракети, 43 з них були збиті.
В результаті обстрілу сталося попадання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.
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