Київ атакований дронами-камікадзе: є прильоти, над містом - дим

Щонайменше два вибухи пролунали в Києві вранці 17 жовтня / Фото Telegram

Рано вранці 17 жовтня в Києві прогримів вибух. У мережі пишуть, що перед прильотом в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше з'явилася інформація, що після удару дрона над містом піднявся дим.

Мер Києва підтвердив вибух у Києві. За його словами, він прогримів у Шевченківському районі – в центрі столиці.

Пізніше Віталій Кличко підтвердив і другий вибух у місті.

Антон Геращенко пише, що один з вибухів у Києві був в районі залізничного вокзалу.

"Очевидці чули звук, схожий на звук іранського дрона. На місце вже виїхали рятувальники та поліція", - йдеться у повідомленні.

У Мережі пишуть про сильну пожежу в Києві після "прильоту".

Пожежа у Києві після вибуху / Фото Telegram

Пізніше Кличко повідомив, що внаслідок атаки дронами в Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа в нежитловій будівлі.

"Працюють пожежні підрозділи. Пошкоджено кілька житлових будинків. Медики – на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав мер міста в Telegram.

Ракетний удар по Україні 10 жовтня

У понеділок російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Лише до обіду було випущено 83 ракети, 43 з них були збиті.

В результаті обстрілу сталося попадання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

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