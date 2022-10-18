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Вибухи в Києві: три ракети вдарили по Лівому березі столиці

18 жовтня 2022, 09:20

Кличко підтвердив "прильоти" по Києву, ракети вдарили по об'єкту енергозабезпечення.

Прильоти в Києві
Росія вдарила ракетами по Києву / Telegram

Російські окупанти продовжують тероризувати українців. 18 жовтня близько 9 ранку в Мережі повідомили про те, що в Києві були чутні потужні вибухи.

Перед цим в деяких областях і в самій Київській області повідомляли про те, що бачили, як у бік столиці летять ракети.

Вибухи були чутні і в Броварах. Там мер міста повідомив, що спрацювала система ППО.

Прильоти в Києві
У Броварах спрацювала система ППО / скріншот

Однак не всі ракети вдалося збити, були "прильоти" по Києву. Зараз у столиці видно стовп чорного диму.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що 3 ракети вдарили в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва. Однак це поки попередня інформація.

Прильоти в Києві
По Києву вдарили три ракети / скріншот

У Мережі повідомили, що в деяких районах столиці після "прильотів" зникло світло. Також видно, що в районі ракетного удару почалася сильна пожежа.

Вибухи в Києві: три ракети вдарили по Лівому березі столиці
По Києву вдарили російські ракети / Telegram

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив попадання ракет в об'єкт критичної інфраструктури. Вибух стався в Деснянському районі столиці.

Прильоти в Києві, Кличко
По Києву вдарили російські ракети / скріншот

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. В результаті удару "шахіда" по будинку відразу вдалося врятувати 18 людей. Пізніше з-під завалів дістали постраждалу бабусю, жінка жива. Також відомо, що під час рятувальної операції було витягнуто тіла 3 загиблих людей.

Президент України відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою ні вдень, ні вночі.

"Всю ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є попадання в житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. Окупантів чекає тільки справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Володимир Зеленський.

Він також поділився моторошними кадрами з центру столиці, на яких видно, як горить будинок після "прильоту".

Також в мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, яка зафіксувала момент попадання дрона в житловий будинок.

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