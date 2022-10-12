Україна вдарить по військах РФ прямо на кордоні в разі нової агресії Москви з Білорусі

Окупанти Росії зазнають великих втрат, якщо знову нападуть з Білорусі - МВС / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters , 100.gpk.gov.by

Україна проводить мінування біля кордону з Білоруссю з метою захисту своєї території. Якщо Росія знову піде на сценарій військового вторгнення з півночі, її війська отримають удар прямо на кордоні. Сьогодні наша держава набагато краще готова до агресії з півночі, ніж у червні. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

Під час брифінгу в Military Media Center у середу, 12 жовтня, він розповів про те, що Україна дотримується виключно оборонної тактики. Якщо Росія знову ризикне напасти з півночі – отримає відсіч прямо на кордоні. Окупанти понесуть великі втрати.

"Логіка дій України є вимушено оборонною. Ми вже мали факти наземного вторгнення з боку нашого північного сусіда, використання його інфраструктури та здійснення обстрілів – інакше реагувати ми не можемо. Втрати з боку агресора будуть високі (у разі вторгнення з території Білорусі), а відсіч буде дано безпосередньо на кордоні", - зазначив Бондаренко.

За його словами, сьогодні Україна набагато краще готова до можливої військової інтервенції з півночі, ніж, наприклад, у червні.

Також чиновник додав, що мінування біля кордону з Білоруссю направлено на оборону.

"Мінування - це заходи оборонного характеру. Ми це робимо, щоб ворог зрозумів, що відсіч буде надано, і не буде ситуації як в лютому, коли ми розраховували на дотримання практики добросусідських відносин, але отримали інший сценарій", - підкреслив Ігор Бондаренко.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Глава Міноборони Олексій Резніков 10 вересня заявив, що Путін вже 7 місяців вмовляє Лукашенка підключити свою армію до війни проти України. Однак Лукашенко досі не вступив у бойові дії. Білоруси воювати не хочуть, і в Мінську це бачать.

У Головному управлінні розвідки раніше заявили, що глава країни-агресорки РФ Володимир Путін постійно намагається умовити Олександра Лукашенка безпосередньо вступити у війну Росії з Україною. Білорусь вже стягнула до кордонів України 6 батальйонів. Лукашенко готовий допомагати Москві, але безпосередньо не хоче брати участь у війні.

Представник президента у Верховній Раді, член комітету парламенту з безпеки і оборони Федір Веніславський зазначив, що Олександр Лукашенко змінив риторику і вже визнає участь Мінська у війні з Україною. Однак воювати він не прагне, оскільки розуміє, з якими наслідками може зіткнутися Білорусь.

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