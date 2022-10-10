Путін боїться перевороту: у Москві почалися облави на військових - The Mirror

У Москву за останній час були терміново введені додаткові сили Росгвардії.
Президент РФ Володимир Путін боїться державного перевороту в Росії за участю військових еліт.
Саме тому в Москву за останній час були терміново введені додаткові сили Росгвардії, пише британська The Mirror.
Відзначається, що вже 18 тисяч осіб з охранки Путіна почали встановлювати блокпости на в'їзді в Москву і проводити арешти підозрюваних військовослужбовців.
Кремль задіяв ОДОН - підрозділ внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, яки1 у воєнний час відповідає за охорону держоб'єктів в РФ.
Стверджується, що підрозділ ОДОН посилив охорону російської столиці, і що всі військові підрозділи приведені в повну боєготовність.
У матеріалі підкреслюється, що це сталося після того, як Путін звинуватив спецслужби України в "теракті" на Кримському мосту.
Війська ОДОН - підрозділ внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, яке займається питаннями охорони правопорядку в Москві і області, а також питаннями, пов'язаними з боротьбою з тероризмом і екстремізмом. У воєнний час ОДОН доручена охорона важливих держоб'єктів.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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