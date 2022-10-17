Над Києвом і областю літають дрони-камікадзе: ведеться масове перехоплення

Атака на шахідів / скріншот

Увечері, 17 жовтня, жителів Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони.

"Жителі Київської області! Перебуваєте в укриттях! Подбайте про себе і своїх близьких. В області працюють сили ППО", - написав глава Київської ОВА Олексій Кулеба.

Кулеба закликав українців не робити фото і відео і не викладати їх в соцмережах.

Мер Борисполя Володимир Борисенко додав, що сили ППО працюють у місті. Він закликав зберігати спокій і залишатися в укриттях.

Відзначимо, що ряд Telegram-каналів повідомляв про проліт дронів під Києвом і вибухи.

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці, 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, загинули три людини. Рятувальні роботи тривають.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. А Україну-перемога.

Посольство США в Україні назвало ранкові атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати Незламний український народ.

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