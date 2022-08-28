Ховалася у бомбосховищі в істериці: відома російська ведуча приїхала на Донбас і потрапила під удар

Барановська вже більше чотирьох місяців працює на окупованій частині Донбасу.
Російська телеведуча Юлія Барановська, яка підтримала Путіна і війну в Україні, вирушила на окупований Донбас.
Як повідомляють росЗМІ, там телеведуча нібито потрапила під обстріл та ледь не загинула.
"Готель, де ночувала Юлія Барановська, потрапив вранці під обстріл в Донецьку. Телеведуча не постраждала", - повідомили ЗМІ.
Як виявилося, пропутінська ведуча просиділа 40 хвилин у бомбосховищі.
"Барановська вже більше чотирьох місяців працює на Донбасі. Вона знімає проект про жінок у Маріуполі, Дебальцевому та Ясинуватій", - розповіла помічниця ведучої.
Після обстрілу пошкодження отримали машини.
Що робила Барановська на Донбасі
Російська ведуча опинилася на окупованій території України для зйомок своїх пропагандистських сюжетів.
Більше того, Барановська кілька разів з початку повномасштабної війни їздила на Донбас.
"Вона знімає сюжети для своєї нової програми. Цикл з 30 історій про жінок, які опинилися в умовах військового "конфлікту" (війни в Україні, яку розв'язала Росія - ред.)", - передають ЗМІ.
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