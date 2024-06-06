РФ захищала завод сітками, але щось пішло не так: знімки пожежі на НПЗ під Ростовом

Новошахтинський НПЗ є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії.

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ЗСУ втретє завдали удару по Новошахтинському НПЗ / Колаж Главреда. Фото: Радіо Свобода

Пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі (НПЗ) у Ростовській області потрапила на супутникові знімки. Це вже третя атака ЗСУ на цей енергетичний об'єкт країни-агресорки.

Радіо Свобода, досліджуючи знімки, зазначає, що удар дронів припав на установку ЕЛОУ-АВТ-2,5, призначену для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Напередодні удару росіяни закрили одну з частин установок спеціальними тросами, але "захист" не допоміг.

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Журналісти, посилаючись на експертів, називають подібний спосіб захисту неефективним, оскільки "кріплення тросів на меншій відстані захищатиме тільки від БПЛА з мінімальним зарядом або від саморобних, з боєприпасом кумулятивного типу".

Раніше сітками від дронів накрили резервуари на Слов'янському НПЗ у Слов'янську-на-Кубані, йдеться в публікації.

Потужність Новошахтинського НПЗ становить 5 млн тонн на рік. Завод є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії.

Удар по Новошахтинському НПЗ - головне

У ніч на 6 червня в Ростовській області країни-агресорки Росії прогриміла серія вибухів і спалахнула потужна пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Пожежники не гасили вогонь через загрозу повторної атаки.

Ба більше, "Газпром нефтехим Салават", що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки і нафтохімії, зупинив роботу після атаки БПЛА 9 травня.

З початку року ЗСУ активізували атаки дронів на НПЗ Росії. Україна заявляє, що нафтові об'єкти є законними цілями, які допомагають військовим зусиллям Росії.

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