'Попереду важкі бої': експерт назвав головне завдання ЗСУ в Покровську

Бої в Покровську / колаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU, 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви експерта:

Зараз головне завдання ЗСУ - утримати північну частину Покровська

Це потрібно для збереження коридору через Покровськ до Мирнограда

Також потрібно збити наступальний потенціал армії РФ

У Покровську Донецької області тривають міські бої. Наразі головне завдання українського командування в місті - утримати його північну частину. Про це заявив керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі FreeДом.

"З одного боку, на півдні міста переважно перебувають росіяни. Там є і наші опорні пункти, окремі точки опору, але вони фактично відрізані від основних сил. З іншого боку, в північній частині Покровська в основному діють українські сили, але є окремі точки, куди вдалося проникнути противнику. Його намагаються локалізувати і ліквідувати", - сказав він.

За його словами, українським оборонцям важливо утримати північну частину міста, а також промзону, щоб зберігався гарантований коридор через Покровськ до Мирнограда.

Експерт також додав, що наразі Мирноград - це форпост на сході оборони Покровського і Мирноградського районів. Якщо окупантам вдасться просунутися далі в Покровську, то групу Сил оборони доведеться виводити з Мирнограда.

"Можливо, є свої переваги в такому варіанті дій. Тоді це змогло б випрямити фронт і посилити фланги Покровського ковша. Але про це поки говорити зарано", - наголосив Лакійчук.

На його думку, росіяни вважають, що у них з’явився якийсь шанс охопити Покровськ і Мирноград, а тому вони підтягують додаткові сили. Але задум України полягає в тому, аби збити наступальний потенціал армії РФ.

"Наступ тільки почався, перший етап - найскладніший, оскільки ресурси, зарезервовані на другий, третій етап наступальної операції, через неможливість реалізувати перший етап, будуть перенаправлятися на реалізацію його. Тому попереду важкі бої. Але результат виходить такий, що зараз ми граємо на те, щоб послабити можливості противника в подальшому", - зауважив експерт.

Він підсумував, що Покровськ і Мирноград продовжують мати важливе значення в тому контексті, що це фланг і потенційний маршрут для заходу росіян до тилу українського угруповання в Костянтинівці та Дружківці.

Ситуація в Покровську

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у Покровську, попри надзвичайно напружену ситуацію.

Він підкреслив, що Покровськ став ключовим елементом російської пропаганди, а для України можливе захоплення міста матиме протилежний дипломатичний ефект.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що країна-агресорка Росія перекидає додаткові сили у Запорізьку область. Велика колона з технікою та окупантами рухається у напрямку населених пунктів Пологи та Гуляйполе.

Військовий кореспондент німецького видання Bild Юліан Рьопке сказав, що російські окупаційні війська могли прорвати одну з найміцніших українських ліній оборони на Донеччині.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан повідомив, що основне завдання, яке стоїть перед російськими окупантами – це захоплення Донецької області. Однак для захоплення Дніпропетровської області цього угруповання сил недостатньо.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

