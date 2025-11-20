Рус
Ціни полетіли в космос: за скільки можна зараз купити павербанки в Україні

Віталій Кірсанов
20 листопада 2025, 12:39
Поточний сезон показав безпрецедентне зростання попиту на техніку для енергонезалежності.
Які ціни на павербанки та зарядні станції в Україні
Які ціни на павербанки та зарядні станції в Україні / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Зарядні станції та павербанки стали одними з головних товарів цієї осені
  • З жовтня деякі моделі павербанків стали майже вдвічі дорожчими

Ціни на павербанки і зарядні станції в Україні істотно зросли. Ба більше, через загрозу нових ударів по енергетиці експерти прогнозують подальше подорожчання пристроїв для автономного живлення. Про це пише "РБК-Україна".

"Поточний сезон показав безпрецедентне зростання попиту на техніку для енергонезалежності. Зарядні станції та павербанки стали одними з головних товарів цієї осені", - констатував комерційний директор мережі магазинів електроніки "Фокстрот" В'ячеслав Склонний.

Своєю чергою представники мережі магазинів побутової техніки та електроніки COMFY повідомили про зростання попиту на зарядні станції, який зріс більш ніж у 4 рази, а на павербанки - майже втричі.

Ціни на павербанки

В'ячеслав Склонний зазначив, що з початку жовтня деякі моделі павербанків стали майже вдвічі дорожчими. За його словами, 2025 року ці гаджети користуються ще більшою популярністю серед українців, ніж у 2023-2024 роках.

За даними видання, найпопулярнішу модель Hoco DB81A Apollo ємністю 50 тисяч мА-год на початку жовтня можна було купити за 1 565 гривень. Станом на другу половину листопада цей павербанк коштує близько 2670 грн, що більш ніж на 70% дорожче.

Тим часом другий за популярністю в Україні павербанк Hoco DB03 Max Centurion ємністю 100 тисяч мА-год подорожчав більш ніж на 67%. З жовтня по листопад його ціна зросла від близько 2 665 до 4 465 грн.

Трійку найпопулярніших павербанків замикає Baseus PPLG-A01 ємністю 30 тисяч мА-год, який подорожчав на 14%. Зараз дана модель коштує близько 3 320 грн, тоді як у жовті його можна було придбати за 2 905 грн.

Ціни на зарядні станції

Зарядні станції подорожчали не настільки сильно, як павербанки, проте подекуди стрибок цін відчутний. Порівняно з попередніми роками інтерес українців змістився в бік потужніших моделей від тисячі ват-годин і вище.

Так, найпопулярнішою зарядною станцією зараз є Hotline є EcoFlow DELTA 2 ємністю 1 024 ват-годин і вихідною потужністю 1 800 ват. З початку жовтня вартість цієї моделі зросла на 3% - з 33 200 до 34 420 грн.

Друга за популярністю EcoFlow DELTA 2 Max ємністю 2 048 ват-годин і потужністю 2 400 ват сьогодні коштує близько 63 525 грн, що на 11% дорожче, ніж у жовтні, коли її вартість становила в середньому 56 870 грн.

На третьому місці опинилася зарядна станція Fossibot F2400 ємністю 2 048 ват-годин і потужністю 2 400 ват. Ця модель подорожчала на 21%. Якщо в жовтні вона продавалася за ціною близько середньому 35 035 гривень, то сьогодні за неї доведеться віддати 42 710 грн.

Подальше зростання цін

Ритейлери припускають, що ціни на павербанки і зарядні станції в Україні продовжать зростати до кінця року. За словами комерційного директора мережі "Фокстрот", деякі постачальники вже вичерпали свої запаси на європейських складах, тому краще не зволікати з покупкою.

"Зараз на ринку зберігається ризик локального дефіциту через високий попит і затримку поставок. Більшість нових надходжень зарядних станцій може бути в Україні не раніше середини січня", - підкреслив В'ячеслав Склонний.

Вимкнення світла в Україні - що відомо

Станом на ранок четверга, 20 листопада, понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора "Київстар" залишилося без живлення через відключення електроенергії.

Главред опублікував графіки відключення електроенергії на 20 листопада. Вони діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 2,5 до 4 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

Крім того, цього року зима в Україні дійсно може бути важкою через удари Росії по енергетиці, але росіяни обмежені в часі. Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов. За його словами, окупанти обмежуються такими атаками лише взимку, а Україна ж може атакувати територію країни-агресора постійно та впливати на її спроможності.

Читайте також:

Що таке павербанк

Павербанк - це портативний пристрій, який зберігає енергію у вбудованому акумуляторі. Павербанки бувають різних розмірів і, як правило, базуються на літій-іонних акумуляторах. Павербанк містить елементи акумулятора і схему перетворювача напруги, повідомляє Вікіпедія.

Деякі павербанки здатні передавати енергію бездротовим способом, деякі оснащені світлодіодним ліхтариком для випадкового освітлення з близької відстані, коли це потрібно, а деякі мають функцію наскрізного заряджання, яка дає змогу подавати енергію через свої USB-порти, одночасно заряджаючись самі. Деякі великі павербанки мають роз'єми постійного струму (або роз'єми "бочка") для більш високих вимог до потужності, наприклад, ноутбуків.

