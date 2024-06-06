Мобілізація повнолітніх: Стефанчук відповів, чи підуть 18-річні українці воювати

Голова ВРУ вніс ясність у питання зниження мобілізаційного віку до 18 років. Відповідь виявилась чіткою.

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Стефанчук розповів чи піде держава на зниження призивного віку до 18 років / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Руслан Стефанчук розповів, що станом на зараз немає жодних підстав, аби знижувати призовний вік до 18 років.

Під час брифінгу він запевнив, що жодних офіційних заяв, звернень чи пропозицій про зниження призовного віку до українського парламенту не надходило.

Стефанчук переконаний, що до сьогодні Верховна Рада вже ухвалила закони, що забезпечать справедливу мобілізацію. І мова йде не лише про вік призову, а й методи роботи ТЦК. За його словами, тепер людей не хапатимуть посеред вулиці і має зникнути явище мобілізації силою.

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" Я дуже добре усвідомлюю, що на жаль війна - це страшна математика. Це математика часу, математика зброї, математика фінансів і математика людського ресурсу - людей. Ви знаєте, що Верховна рада прийняла законодавчий акт, щоб зробити мобілізацію справедливою", - сказав голова ВРУ.

Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Нововведення щодо мобілізації в Україні

Нагадаємо, Ірина Верещук нещодавно заявила, що набір жінок в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки допоможе вивільнити українських чоловіків для участі у бойових діях на фронті.

Раніше в Кабінеті Міністрів України розповіли, що хочуть відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які нині перебувають за кордоном.

Напередодні повідомляли, що українські юнаки, яким виповнилось 17 років та які перебувають за кордоном, мають повернутися до України та стати на військовий облік в ТЦК або СП.

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