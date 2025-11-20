Алсу зв'язалася з розлученим зрадником Джиганом

Алсу і Джиган проводять багато часу разом і навіть зробили спільну заяву.

У Алсу і Джигана з'явилася спільна справа / Колаж Главред, фото Instagram/iamgeegun, alsou_a

Що задумали Алсу і Джиган

Що вони зібралися робити разом

Розлучена російська співачка Алсу, яка мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну, з'явилася разом зі звільненим від уз шлюбу репером-зрадником з України - Джиганом.

Як пишуть російські пропагандисти, Джиган і Алсу стали проводити багато часу в студії, щоб записати новий трек. Артисти також не виключили, що в майбутньому запишуть цілий альбом.

Джиган, який родом з Одеси, але підтримує терориста Путіна, перебуває у стадії розлучення зі своєю дружиною блогеркою Оксаною Самойловою, яка зробила безліч пластичних операцій і стала майже копією Алсу. У пари четверо спільних дітей.

Алсу і коханка Яна Абрамова - Решетова / Фото РосЗМІ

Своєю чергою, Алсу, також нещодавно пережила розлучення з Яном Абрамовим, якого та нібито застукала на інтрижці з іншою російською блогеркою Анастасією Решетовою, яка також як дві краплі води схожа на Алсу.

У новому відео зі студії співачка з'явилася в кепці, сорочці та джинсах. Одягнений у коричневу обтислу футболку і штани Джиган розташувався поруч у кріслі звукорежисера.

Репер звернувся до глядачів: "Привіт! Ми знову з Алсу на студії! Ви постійно бачите, як ми виставляємо контент зі студії, але жодного треку ви ще не почули! Скоро! Ми вже зробили три треки".

Джиган пообіцяв, що прем'єра відбудеться до кінця року. Співачка уточнила терміни та поділилася планами.

"Перший спільний трек із Джигою виходить у грудні цього року! А можливо, попереду спільний альбом! Новий гурт - Джига і Алсу!" - розповіла артистка.

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алсу вперше показала свого сина, якому вже виповнилося 8 років. Хлопчика співачка показує зі спини і так до кінця і не зрозуміло, особлива він дитина чи ні.

Раніше також Алсу розкрила подробиці розлучення з бізнесменом Яном Абрамовим після 18 років спільного життя.

Про персону: Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

