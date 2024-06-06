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Дрони двічі атакували НПЗ у Ростовській області: спалахнула масштабна пожежа

Анна Ярославська
6 червня 2024, 06:59
281
Новошахтинський НПЗ є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії.
Пожежа на Новошахтинському НПЗ
Пожежа на Новошахтинському НПЗ спалахнула після атаки дронів у ніч на 6 червня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 6 червня в Ростовській області країни-агресора Росії пролунала серія вибухів та спалахнула потужна пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Пожежники не гасили вогонь через загрозу повторної атаки.

Російські ЗМІ писали, що по заводу вдарили безпілотники. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив, що по Новошахтинському заводу нафтопродуктів вдарили дрони. Унаслідок цього на заводі виникла пожежа.

За попередніми даними місцевої влади, на заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м. До гасіння залучено близько 120 осіб і 15 одиниць техніки.

відео дня

Роботи було зупинено через повторну атаку. Для гасіння застосовували пожежний поїзд.

Пізніше Голубєв повідомив, що пожежу на НЗНП локалізовано на площі 100 кв.м. За попередніми даними, постраждалих немає.

Довідка. Новошахтинський НПЗ - нафтопереробне підприємство в Ростовській області. Єдиний діючий НПЗ у Ростовській області.

Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, суднового і дизельного палива, прямогонного бензину. Є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії.

Дивіться відео - У Мережі з'явилися кадри масштабної пожежі на Новошахтинському заводі нафтопродуктів:

Скриншот

Удари по російських НПЗ

27 квітня Краснодарський край опинився під потужною атакою дронів. Відомо, що загорілися два НПЗ і військовий аеродром.

10 травня в Калузькій області прогриміли потужні вибухи на НПЗ. За словами очевидців, перед вибухами на території "Першого заводу" в небі було чути, як пролітали БпЛА, а також роботу протиповітряної оборони. На місці влучання дронів почалася сильна пожежа, вогонь охопив ємності з паливом і мазутом.

Уранці 17 травня в Туапсе Краснодарського краю країни-агресора РФ прогриміли вибухи - там атаковано НПЗ. Після атаки дронів на заводі спалахнула пожежа. Згодом чиновникам довелося аварійно закрити завод.

Удари по Росії

Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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