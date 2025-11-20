'Дуже важкий день': понад 30% мережі Київстару знеструмлена через відключення світла

Користувачам рекомендують подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися на зв’язку.

Понад 30% мережі Київстару без живлення / Колаж: Главред, фото: Київстар, Depositphotos

Коротко:

30% мережі "Київстар" без живлення через відключення світла

Велика частина мережі працює на генераторах, частина - не працює

СЕО Київстар радить користувачам запастися резервним живленням

Станом на ранок четверга, 20 листопада, більше 30% мережі найбільшого мобільного оператора "Київстар" залишилося без живлення через відключення електроенергії.

Про це повідомляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися на зв’язку.

"Сьогодні дуже важкий день. Один з найважчих з літа 2024 року. На 9 ранку понад 30 відсотків мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. 5 регіональних технологічних центрів на генераторах", - написав Комаров.

За його словами, загалом мережа мобільного оператора "у дуже великій частині" працює на акумуляторах та генераторах, а близько 4% точок втратили працездатність.

"Все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються", - додав Комаров.

Він нагадав, що готуючись до тривалих блекаутів, компанія ще до початку осені зарезервувала 99% мережі "Домашнього інтернету" до 12 годин автономної роботи, для чого встановила понад 80 тисяч сучасних LiFePO4-акумуляторів і інвестувала в це майже 300 млн грн у 2024-2025 роках.

Втім, абонентам також варто подбати про власний "бекап", щоб залишатися онлайн якомога довше. Для цього достатньо під’єднати домашній роутер до джерела резервного живлення - павербанка, безперебійника (ДБЖ) чи портативної зарядної станції.

Відключення світла в Україні - що відомо

Главред опублікував графіки відключення електроенергії на 20 листопада. Вони діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 2,5 до 4 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

Крім того, цього року зима в Україні справді може бути важкою через удари Росії по енергетиці, але росіяни обмежені у часі. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов. За його словами, окупанти обмежуються такими атаками лише взимку, а Україна ж може атакувати територію країни-агресорки постійно та впливати на її спроможності.

Нагадаємо, що Україна купуватиме більше електроенергії в Європі. Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко розкрив, як зміняться графіки відключень.

Читайте також:

Про джерело: Київстар ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні. 12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

