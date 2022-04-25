РФ намагається дістати з крейсера Москва ракети і секретні документи за допомогою 110-річного судна - ЗМІ

Судно Комуна вперше спустили на воду під назвою "Волховъ" в 1913 році / Фото t.me/BILD_Russian

Росія робить спроби дістати ракети й секретні документи з борту ракетного крейсера Москва, який пішов на дно 14 квітня після потрапляння в судно українських ракет Нептун.

Як повідомляє Telegram-канал Bild на русском, на місці затонулого корабля працює спеціальне рятувальне судно Комуна.

Комуна вважається одним з найстаріших діючих бойових кораблів на озброєнні російського військово-морського флоту.

Його побудували ще за царя і вперше спустили на воду під назвою "Волховъ" в 1913 році.

Фото t.me/BILD_Russian

Втім, врятувати крейсер Москва навряд чи вийде. Затонуле судно має 187 метрів завдовжки. 110-річній комуні навряд чи вдасться підняти його з глибини цілком.

"Але будуть зроблені спроби врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений корабель, а також секретні документи і військове обладнання", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, стали відомі координати місця, де на дні Чорного моря знаходяться останки російського крейсера Москва. Залишки флагмана ЧФ РФ знаходяться в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E, на глибині 50-60 метрів.

Портал Defense Express, посилаючись на джерела, написав, що військове командування РФ активно "шукає винних" у втраті ракетного крейсера, по якому вдарили крилаті ракети Нептун ЗСУ. З цієї причини був знятий з посади і заарештований командувач Чорноморським флотом адмірал Ігор Осипов.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди і почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Який екіпаж крейсера Москва

Екіпаж російського ракетного крейсера Москва, згідно з даними Вікіпедії, становив 510 осіб.

Міністерство оборони Росії заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера Москва був нібито повністю евакуйований.

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що 14 моряків екіпажу російського військового корабля Москва доставили в окупований Севастополь. Доля решти екіпажу, серед яких ще 496 осіб, невідома.

У свою чергу, спікер Морської охорони Держприкордонслужби заявив, що евакуювати екіпаж свого флангового корабля Москва росіяни не змогли. За його словами, шторм на морі не дозволив ані погасити пожежу на борту, ані провести евакуацію.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що в Чорному морі після потоплення ракетного крейсера Москва, який був підбитий ввечері 13 квітня, загинув капітан флагмана Чорноморського флоту РФ Антон Купрін. Міноборони РФ підтвердило його смерть.

Журналісти Схем встановили особу одного загиблого мічмана. За їхніми даними, на ракетному крейсері загинув Іван Вахрушев, який служив у п'ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Скільки коштував крейсер Москва

Вартість крейсера Москва з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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