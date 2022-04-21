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В Одесі почало прибивати до берега кашкети окупантів з крейсера Москва - фото

21 квітня 2022, 06:06

Скільки людей загинуло на крейсері Москва - точно невідомо. У Міноборони РФ втрати не визнають. За даними ЗМІ, загинули 37 осіб, поранених — приблизно 100.

крейсер Москва, кашкети окупантів
Крейсер Москва затонув 14 квітня в Чорному морі. Його підбили українські ракети Нептун / Фото Міністерство оборони РФ, Telegram ЗСУ

В Одесі до берега Чорного моря прибився кашкет моряка з екіпажу російського ракетного крейсера Москва, який затонув 14 квітня.

Відповідне фото опублікував Telegram-канал Збройних сил України в середу, 20 квітня.

На знімку - кашкет російського моряка на камені біля берега.

"До берега в Одесі прибилися перші кашкети втоплених рашистів з крейсера Москва", - йдеться у повідомленні.

Кашкет російського окупанта з крейсера Москва
Кашкет російського окупанта з крейсера Москва / t.me/zsuwar

Зазначимо, екіпаж російського ракетного крейсера Москва, згідно з даними Вікіпедії, становив 510 осіб. Міністерство оборони Росії заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера Москва був нібито повністю евакуйований. Однак батьки моряків, які служили на крейсері, кажуть, що їхніх дітей масово оголошують зниклими безвісти. Мати одного з моряків, які вижили, з посиланням на слова сина поділилася, що на кораблі загинули близько 40 осіб, було дуже багато поранених.

Скільки людей загинуло на крейсері Москва - точно невідомо. За даними російського видання Медуза, загинули 37 осіб, поранених — приблизно 100.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди і почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Де знаходився крейсер Москва

Російський крейсер Москва в момент попадання в нього двох українських ракет Нептун нібито рухався в Одесу. Там РФ планувала висадку морських піхотинців. Про це розповіла мати матроса-строковика з членів екіпажу затонулого флагмана Чорноморського флоту.

Також стали відомі координати місця, де на дні Чорного моря знаходяться останки російського крейсера Москва, підбитого українськими ракетами Нептун.

Залишки флагмана ЧФ РФ знаходяться в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E, на глибині 50-60 метрів.

Інші новини:

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