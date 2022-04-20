Москва - на дні: стало відомо точне місце затоплення знищеного ЗСУ ракетного крейсера РФ

Загибель крейсера Москва / twitter.com/Osinttechnica

Стали відомі координати місця, де на дні Чорного моря знаходяться останки російського крейсера Москва, підбитого українськими ракетами Нептун.

Залишки флагмана ЧФ РФ знаходяться в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E, на глибині 50-60 метрів. Цей район обчислений з опорою на додаткову інформацію, отриману з власних джерел, пише Defence Express.

При цьому стало відомо про аномальну активність рятувальних і водолазних кораблів Чорноморського флоту РФ в 75 км на південний захід від мису Тарханкут. Це вказує на проведення росіянами робот.

Також відомі координати, в яких був вражений ракетний крейсер і почалося його буксирування в порт. Як повідомляли самі росіяни, в тимчасово окупований Севастополь. Поєднання цього вектора, напрямку і дальності від мису Тарханкут дає досить точний район дна Чорного моря.

"Якщо розрахунки правильні, то ракетний крейсер Москва знаходиться на досить помірній глибині в 50-60 метрів. Це дозволяє використовувати водолази для обстеження залишку корабля. Якби він затонув на 30-40 км південніше, то навіть обстежити його на глибині 4 600 метрів було б набагато більш важким завданням", - зазначають фахівці.

Уточнюється, що ці глибини, зокрема, дозволяють організувати підйом частин корабля і їх озброєння.

/ defence-ua.com

В першу чергу, протикорабельні ракети П - 1000 Вулкан, частина з яких може мати ядерний заряд. У той же час, такі операції в значній мірі залежать від того, як саме Москва лягла на дно.

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На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

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