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Влаштував погром у ванній: Ілларіонов розповів, чи правда що Путін розлютився через крейсер Москва

21 квітня 2022, 01:30

Знищення крейсера Москва - важлива символічна перемога ЗСУ, яка впливає але свідомість і росіян, і всього світу. Але доля України вирішуватиметься на землі.

Путін, крейсер Москва
Крейсер Москва затонув 14 квітня в Чорному морі / Колаж defence-ua.com, Reuters

Старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов прокоментував інформацію, яку поширювали російські анонімні канали про те, що президент Росії Володимир Путін нібито розлютився через знищення флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера Москва і навіть влаштував погром у ванній та зламав кілька стільців.

"Професор Преображенський закликав нас не читати радянських газет, а коли йому говорили, що інших немає, то відповідав, що тоді не потрібно читати жодних. Так і з телеграм-каналами - читати їх можна, але довіряти їм потрібно дуже обережно. Принаймні, тому, що стосується внутрішньої кухні путінського двору. Часто їхні тексти - це художня творчість авторів телеграм-каналів (...) однак ця художня творчість часто не має відношення до реального життя", - сказав Ілларіонов під час чату на Главреді.

При цьому, за його словами, знищення крейсера Москва є однією з найважливіших символічних дій Збройних сил України.

"Однак доля війни в Україні вирішувалася, вирішується і буде вирішуватися сухопутними військами, тобто на землі. Але, з точки зору символіки, це безумовно велике досягнення української армії, яке має важливий вплив на суспільну свідомість не лише в Росії, але і в усьому світі", - додав Ілларіонов.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди і почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

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