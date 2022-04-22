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Бійцям ЗСУ, які знищили крейсер Москва, подарували "заряджений" маслкар

22 квітня 2022, 23:55

Захисникам України передали крутий американський спортивний автомобіль.

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Бійцям ЗСУ подарували круте американське авто / Armyinform.com.ua

Українським військовим, які знищили російський крейсер Москва, подарували американський спортивний автомобіль Dodge Challenger.

Як повідомляє ресурс Міноборони Аrmyinform, машину бійцям ЗСУ передав на знак подяки президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

"Ось такі звичайні хлопці, наші захисники, які відправили проклятий корабель для створення нового будинку Чорноморській флорі і фауні. Як і обіцяв, віддав машину. По полю на ній не проїхати, але жагу перемоги вона значно посилює", – зазначив Віктор Берестенко.

Як підкреслив бізнесмен, таких героїв у нас достатньо, у кожного свій фронт. "Віримо в ЗСУ і народ України, робимо все для перемоги", – додав він.

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/ Armyinform.com.ua

На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

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ЗСУ крейсер Москва
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