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РФ просить 100 тисяч тонн бензину у країни, якій погрожує окупацією

Андрій Ганчук
8 квітня 2024, 21:34
Країна-агресорка Російська Федерація побоюється зростання дефіциту палива і зупинки нафтопереробних заводів через можливе посилення ударів дронів ЗСУ.
Росія, бензин
Росія може ввести повну заборону на експорт бензину - Reuters / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Pixabay

Росія просить Казахстан, якому відкрито погрожують окупацією пропагандисти, серед яких і депутат Держдуми Андрій Гурульов, бути готовим відправити їй 100 тисяч тонн бензину в разі нестачі пального, що може лише посилитися через зупинку роботи нафтопереробних заводів унаслідок атак українських дронів.

Як повідомляє Reuters, угоду Москви з Алма-Атою вже узгоджено, також росіянам погодилася допомогти підконтрольна Білорусь.

Що з переробкою нафти в Росії

У матеріалі вказується, що станом на кінець березня атаки БПЛА вивели з ладу приблизно 14% потужностей первинної переробки нафти в РФ. Як заявляє Москва, "ситуація на внутрішніх паливних ринках стабільна, а запаси досить великі".

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Росія заборонила експорт бензину на півроку

У РФ з 1 березня ухвалили рішення щодо заборони експорту бензину на півроку, щоб не допустити ситуацію гострого дефіциту палива. Втім, обмеження не поширюються на Євразійський економічний союз, до якого входять Казахстан і Монголія.

При цьому, на думку трейдерів, заборона може стати ширшою, якщо ситуація з нафтою погіршиться.

Скільки бензину в Казахстані

Журналісти пишуть, що станом на 5 квітня 2024 року в Казахстані є 307,7 тисяч тонн бензину АІ-92, 58 тисяч тонн АІ-95. Дизельного палива - 435,3 тисяч тонн, авіапалива - 101 тисяча тонн.

У Росії через удари по НПЗ зупиняються підприємства - головні новини:

Удари дронів по НПЗ Росії призвели до того, що в країні-окупанті зупинилася робота деяких підприємств. Проблему визнали у міністерстві енергетики і вирішили "вжити заходів".

Сили оборони України вразили третину найбільших НПЗ Росії. Примітно, що далекобійні засоби ураження б'ють по стратегічних об'єктах на дедалі більшій відстані.

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії вважають, що РФ не зможе захистити всі свої НПЗ від ударів дронів. Порушено роботу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. Наслідки вплинуть на ситуацію на внутрішньому паливному ринку.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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нафта бензин дрони війна Росії та України
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