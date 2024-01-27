РФ буде стурбована: хусити атакували танкер із російською нафтою - Bloomberg

Сировину було завантажено на судно в Греції, що свідчить про порушення перевізником санкцій ЄС і США на експорт російських нафтопродуктів.

https://glavred.net/world/rf-budet-obespokoena-husity-atakovali-tanker-s-rossiyskoy-neftyu-bloomberg-10536575.html Посилання скопійоване

Хусити обстріляли ракетами танкер Marlin Luanda / Колаж: Главред, фото: nournews

Увечері 26 січня єменські хусити обстріляли ракетами танкер Marlin Luanda компанії Trafigura Group у Червоному морі. Танкер перевозив російські нафтопродукти для виробництва бензину і пластмас. Атака, ймовірно, стурбує Москву, пише Bloomberg.

Ракетний удар стався приблизно за 55 миль на південний схід від міста Аден. На борту судна виникла пожежа.

Видання зазначає, що сировину було завантажено на судно в Греції, що свідчить про порушення перевізником санкцій ЄС і США на експорт російських нафтопродуктів.

відео дня

Після того, як Європа відмовилася від поставок російської нафти через війну в Україні, величезні обсяги російської нафти наразі проходять через південну частину Червоного моря до азійських покупців.

За даними аналітичної компанії Kpler, танкер забрав свій вантаж російського походження через так звану "передачу з судна на судно" з ділянки акваторії Лаконської затоки на півдні Греції. Цей район відіграє ключову роль у постачанні російської нафти на світовий ринок, а також в обробці сировини, що не перевищують верхню межу ціни. Це свідчить про використання тіньових схем у торгівлі.

Trafigura, разом з іншими сировинними трейдерами, такими як Glencore Plc, Vitol Group і Gunvor Group, була одним з найбільших постачальників нафти з Росії до її повномасштабного вторгнення в Україну. Також компанія була партнером у великому нафтовому проєкті, який реалізовувався державним виробником ПАТ "Роснефть".

Після запровадження санкцій США, Європи та Великої Британії щодо експорту російських енергоносіїв, Trafigura відійшла від цих потоків. Хоча гендиректор компанії Джеремі Вейр заявив, що вона продовжує торгувати невеликими обсягами нафтопродуктів з Росії, ця позиція була переглянута.

"Той факт, що компанія забрала вантаж шляхом перевантаження з судна на судно біля берегів Греції, проливає світло на те, як один з найбільших світових сировинних трейдерів вдається до менш прозорих засобів, продовжуючи сприяти експорту нафтопродуктів з Росії, в той час, коли в Україні все ще триває війна", - зазначає Bloomberg.

Видання також констатує, що цей інцидент також свідчить про те, що США та їхні союзники все ще недостатньо послабили військовий потенціал хуситів за два тижні після завдання першого з кількох авіаударів по ракетах, радарах та інших об'єктах угруповання по всьому Ємену.

Атаки на кораблі в Червоному морі

Хусити, які контролюють більшу частину Ємену, націлилися на судноплавні шляхи у Червоному морі, щоб продемонструвати свою підтримку палестинському ісламістському угрупованню ХАМАС. Ці напади порушили міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією.

Хусити почали переслідувати комерційні судна після того, як Ізраїль розпочав повітряну і наземну кампанію в Секторі Гази. Повстанці пообіцяли не зупинятися доти, доки Ізраїль не припинить атаку.

У ніч на 12 січня Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали ударів по цілях, пов'язаних із повстанцями-хуситами в Ємені. Вибухи прогриміли в Ходейді, Таїсі, Сааді. Цю інформацію офіційно підтвердив глава Білого дому Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій та наступного дня здійснили чергові удари по позиціях бойовиків. Також США запровадили санкції проти ключових осіб єменських хуситів за їхню підтримку терористичних актів проти торговельного судноплавства в Червоному морі.

25 січня США закликали Китай переконати Іран вплинути на хуситів і вмовити їх припинити атаки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.