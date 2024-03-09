Десятки БпЛА атакували Росію: дрони вдарили по стратегічному заводу РФ

На Росію за ніч прилетіло майже півсотні безпілотників.

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Дрони вдарили по стратегічному заводу РФ / колаж: Главред, фото: скріншот

Уже не вперше Росія здригається від нічних атак БпЛА. Ніч із 8 на 9 березня не стала винятком: об'єкти на території країни-агресора атакували 47 безпілотників. Про це повідомили в телеграм-каналі Astra.

За даними Міноборони РФ, безпілотники влучили в авіазавод, який важливий для Росії у війні проти України.

"Черговими засобами ППО перехоплено і знищено над територіями Бєлгородської (1 БпЛА), Курської (2 БпЛА), Волгоградської (3 БпЛА) і Ростовської (41 БпЛА) областей", - заявили у відомстві РФ. відео дня

При цьому, росЗМІ повідомляють, що близько другої години ночі в Таганрозі Ростовської області прогриміло понад 20 вибухів, і атака на область відбувалася у дві хвилі. Там також припускають, що вдарити безпілотники могли по двох військових об'єктах - "Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Берієва" (займається важким літакобудуванням, ремонтом військових транспортних літаків різних типів, зокрема й Іл-76, А-50. Іл-78, до того ж раніше там виробляли стратегічні бомбардувальники, такі як Ту-95, Ту-142) або Таганрозькому металургійному заводу.

Також у пропагандистських телеграм-каналах повідомляють про постраждалого, який брав участь у ліквідації наслідків атаки.

Атака БпЛА на Росію / скріншот

Що відомо про літак Іл-76 Іл-76 - радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Ільюшина. Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення. Усі кабіни Іл-76 загерметизовані, що дає змогу перевозити 167 солдатів з особистою зброєю або забезпечити викидання 126 осіб десантної групи, пише Вікіпедія. 24 січня 2024 року біля Бєлгородської області розбився військово-транспортний літак Іл-76.

Атаки в Росії

Як повідомляв Главред, у РФ підірвали підстанцію біля оборонних заводів. Вибухи на інфраструктурних об'єктах у Росії - це відповідальність російської влади, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Таким чином в ефірі інформаційного марафону він прокоментував вибух у Єкатеринбурзі на підстанції, яка живить оборонні заводи країни-агресора.

Також, раніше в Бєлгородській області РФ унаслідок вибухів сталися кілька сильних пожеж у населеному пункті Шебекіно. У місті внаслідок влучання снарядів майже 15 тисяч людей було відключено від електроенергії.

До того ж, були потужні вибухи поблизу Бєлгорода. Одразу після них у місцевих жителів різко зникла електроенергія. Також у мережі повідомляли про пожежу, було видно великий стовп диму.

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