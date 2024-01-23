Удари українських дронів обвалили постачання сирої нафти з РФ морем – Bloomberg

Вартість російського експорту сирої нафти впала до п'ятитижневого мінімуму.

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Вибухи в Усть-Лузі / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Несприятливі погодні умови та удари українських безпілотників стали причиною падіння до мінімуму морських поставок сирої нафти з Росії майже за два місяці.

Зокрема, удари дронів нещодавно зупинили потік з ключового експортного терміналу в Балтії, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Уточнюється, що російський експорт постраждав, в тому числі, через удар українського безпілотника по заводу з переробки конденсату, який знаходиться поруч з експортним терміналом сирої нафти в Усть-Лузі.

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Разом з тим РФ загрожує новий обвал поставок нафти на експорт через технічне обслуговування портів і погіршення погодних умов. При цьому атака безпілотників відкрила новий фронт у війні, що підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів Росії.

Падіння поставок сирої нафти з РФ: що відомо

У матеріалі наголошується, що за чотири тижні до 21 січня з російських портів було відвантажено близько 3,36 млн барелів сирої нафти на день, що на 50 тис барелів на день менше переглянутого показника за період до 14 січня. При цьому середньотижневе значення впало на 340 тис барелів на день до мінімуму за сім тижнів в 3,02 мільйона.

У той же час скорочення експорту нафти з РФ буде розподілено між поставками сирої нафти, які будуть скорочені на 300 тис барелів на день, і нафтопродуктами. Середній показник сирої нафти за чотири тижні був приблизно на 220 тис барелів на день нижче рівня травня-червня.

Крім того, валова вартість російського експорту сирої нафти впала до п'ятитижневого мінімуму в 1,38 млрд доларів за сім днів до 21 січня з 1,52 млрд доларів минулого тижня. У той же час середній чотиритижневий дохід також знизився на 25 млн доларів до 1,52 млрд доларів на тиждень.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 21 січня, в Ленінградській області Російської Федерації відбулася нова атака безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Місцеві жителі почули шум дронів, після чого в районі терміналу морського торгового порту в селищі Усть-Луга, розташованому на березі Фінської затоки Балтійського моря, прогриміли вибухи. Про це йдеться в повідомленнях російських телеграм-каналів.

Раніше повідомлялося, що атака на судно в Новоросійську поставила під загрозу експорт нафти РФ. Атака на нафтоекспортну інфраструктуру Росії, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях.

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