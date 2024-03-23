"Панцирі" не врятують: РФ не зможе захистити всі НПЗ від ударів дронів - розвідка Британії

У Росії немає планів щодо розгортання ЗРК "Панцир" для захисту нафтопереробних заводів.

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По НПЗ РФ завдають масованих ударів / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Українські атаки із застосуванням дронів по російських нафтопереробних заводах тягнуть за собою фінансові витрати для Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Нещодавні удари по нафтопереробних заводах, ймовірно, призвели до порушення роботи щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. Залежно від ступеня пошкодження капітальний ремонт може зажадати значного часу і витрати. Санкції, найімовірніше, призведуть до збільшення часу і витрат на заміну обладнання", - ідеться в повідомленні в соцмережі Х із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 17 березня 2024 року представник української розвідки заявив, що Україна успішно завдала удару по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА). 15-16 березня українські ЗМІ повідомили, що атак зазнали також три великі нафтопереробні заводи в Самарській області на півдні Росії.

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При цьому деякі з найвіддаленіших об'єктів, які зазнали атаки, розташовані приблизно за 900 км від України, що підкреслює радіус дії атак українських БПЛА.

"За словами представника міненерго Росії, планів щодо розгортання ЗРК "Панцир" для захисту нафтопереробних заводів немає. Однак, з огляду на розміри і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", - підкреслюється в повідомленні.

/ @DefenceHQ

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Удари по НПЗ Росії

Раніше Financial Times писало про те, що США нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси і ще більшої ескалації.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує, що офіційний Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії.

Нагадаємо, спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов раніше натякнув на нові удари по НПЗ ворога.

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