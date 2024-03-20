Удари дронами по НПЗ: у Росії зупинилася робота низки підприємств, деталі

Мабуть, за аналогією з "хлопками" вибухи на нафтопереробних заводах у країні-агресорі Російській Федерації вирішили назвати, мовляв, інцидентами.

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Днями дрон атакував Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, соцмережі (ілюстративне фото)

У Росії визнали, що через удари дронів зупинилася робота деяких нафтопереробних заводів. У зв'язку з цим "влада" проводить нараду з нафтовими компаніями для збільшення виробництва пального і перегляду графіка ремонтів.

Як повідомляє Інтерфакс, Міністерство енергетики визнало проблему і шукає способи її вирішення. Вибухи внаслідок ударів БПЛА називають "інцидентами".

Наводиться заява міністра енергетики РФ Миколи Шульгінова, який сказав, що в ситуації, що склалася, для недопущення дефіциту пального з нафтовими компаніями обговорюють "можливість наростити виробництво пального на нафтопереробних заводах, де його не було зупинено, а також можливість змінити графік планових ремонтів".

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"Обговорюємо з підприємствами коригування графіка планових ремонтів на НПЗ у зв'язку з інцидентами на низці заводів", - сказав міністр.

Також він додав, що обсяг нафтопереробки зберігається на колишньому рівні - 275 мільйонів тонн. Показник відповідає торішньому рівню.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки на НПЗ Росії

Сили оборони України уразили вже третину найбільших нафтопереробних заводів Росії. Далекобійні засоби діють по ворожих стратегічних об'єктах на дедалі більшій відстані.

Днями, 15 березня, під Калугою чотири дрони ГУР атакували НПЗ - сталася потужна пожежа. Було завдано удару по нафтохімічному підприємству Перший завод у Калузькій області. Пошкоджено обладнання.

Слов'янський НПЗ у Росії потужно атакували спецслужби України, повідомила Українська правда 17 березня. Зокрема, це вже 12 російський НПЗ, який зазнав ударів.

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