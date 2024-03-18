'Удари дронів по заводах РФ': у Європі різко зросли ціни на газ та нафту

Ціни на газ також залежать від зростання нафтових контрактів після атак України на російські нафтопереробні заводи.

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Заводи Росії потрапили під удари дронів / колаж: Главред, фото: t.me/oko_gora, скріншот: відео

Європейські ціни на природний газ зростають четвертий день поспіль. Це викликано скороченням поставок із заводу СПГ у Фріпорті (США) та ударами дронів по російській енергетичній інфраструктурі.

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 5,2% і досягли 28,5 євро за мегават-годину (близько 320 доларів за тисячу кубометрів). Ціни зростають після падіння на 30% з початку року, оскільки трейдери зосереджуються на факторах, що вплинуть на поповнення сховищ напередодні наступної зими, передає Bloomberg.

Одним із факторів зростання є скорочення постачання на завод з експорту СПГ у Фріпорті в Техасі, оскільки деякі роботи продовжені до квітня.

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Ціни на газ також залежать від зростання нафтових контрактів після атак України на російські нафтопереробні заводи, що підвищують "геополітичну температуру", сказав Оле Слот Хансен, голова сировинного відділу стратегії Saxo Bank A/S. За його словами, ситуація у Фріпорті та атаки України "на російську енергетичну інфраструктуру, ймовірно, є основними рушійними силами".

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Ціни на нафту

Ціни на нафту Brent 18 березня коливаються трохи нижче за позначку в 86 доларів за барель, продовжуючи зростання минулого тижня, оскільки Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, повідомляє Reuters.

"Удари по російських НПЗ додали премію за ризик нафти на 2-3 долари за барель минулого тижня, і ця цифра залишається чинною, оскільки ми починаємо цей тиждень з нових атак на вихідних", - сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Нагадаємо, що у Росії 32 великих НПЗ, по третині ЗСУ завдали удару. Ці заводи важливі з точки зору того, що вони розташовані на півдні Росії, ближче до зони ведення бойових дій і зручніше, тому що коротке плече логістичного постачання.

Слов'янський НПЗ у Росії потужно атакували спецслужби України. Джерела в СБУ повідомили, що можна говорити про успішний результат - було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю.

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