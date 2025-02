РФ не збирається йти на територіальні поступки: в ISW розкрили задум Путіна

Основні тези ISW:

Заяви російського диктатора Володимира Путіна та офіційних осіб Кремля сигналізують про те, що країна-агресорка Росія продовжує зберігати свої максималістські територіальні амбіції й не збирається іти на територіальні поступки.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони звернули увагу, що Путін і російські високопосадовці продовжують відкидати умови переговорів, які пропонують США, і вимагати від України відмовитися від територій, які Росія не окупувала.

Зокрема, Путін у своєму зверненні до колегії Федеральної служби безпеки 27 лютого заявив, що РФ продовжить посилювати операції ФСБ на Донбасі та у так званій "Новоросії". Речник Кремля Дмитро Пєсков цього ж дня заявив, що Донбас і "Новоросія" є "невід'ємною" частиною Росії.

Аналітики зазначили, що Путін та інші російські високопосадовці раніше так звану "Новоросію" визначали, як всю східну та південну Україну, включно з Харківською, Дніпропетровською, Одеською та Миколаївською областями.

Раніше російський диктатор Путін вимагав, щоб Україна здала Росії Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку області, хоча значна частина трьох останніх областей не була окупована російськими загарбниками.

Також аналітики нагадали, що російські офіційні особи часто вказували на бажання відібрати в України ще більше території – навіть поза межами адміністративних кордонів чотирьох згаданих вище областей, які частково були окуповані.

При цьому експерти нагадали: президент США Дональд Трамп наголосив, що Росії доведеться піти на поступки в мирних переговорах, і що Сполучені Штати будуть намагатися повернути Україні якомога більше її територій.

Як раніше повідомляв Главред, у РНБО сказали, для чого Росії потрібен мир. Припинення вогню не означає завершення війни, заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Також раніше повідомлялося, що Британія та Ірландія готові надіслати війська в Україну. Велика Британія співпрацює з іншими європейськими країнами щодо відправки миротворців в Україну, заявив Кір Страмер.

Нагадаємо, Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України. Про гарантії безпеки, за словами Трампа, можна буде говорити після досягнення миру.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.