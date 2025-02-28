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РФ не збирається йти на територіальні поступки: в ISW розкрили задум Путіна

Альона Вороніна
28 лютого 2025, 10:18
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Путін не збирається повертати Україні окуповані українські території, він досі має у планах окупувати ще більше територій.
РФ не збирається йти на територіальні поступки: в ISW розкрили задум Путіна
РФ не збирається йти на територіальні поступки/ колаж: Главред, фото: скрін YouTube, 21-а ОМБр

Основні тези ISW:

  • РФ не збирається йти на територіальні поступки
  • Путін досі не відкидає планів окупувати ще більше українських територій

Заяви російського диктатора Володимира Путіна та офіційних осіб Кремля сигналізують про те, що країна-агресорка Росія продовжує зберігати свої максималістські територіальні амбіції й не збирається іти на територіальні поступки.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони звернули увагу, що Путін і російські високопосадовці продовжують відкидати умови переговорів, які пропонують США, і вимагати від України відмовитися від територій, які Росія не окупувала.

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Зокрема, Путін у своєму зверненні до колегії Федеральної служби безпеки 27 лютого заявив, що РФ продовжить посилювати операції ФСБ на Донбасі та у так званій "Новоросії". Речник Кремля Дмитро Пєсков цього ж дня заявив, що Донбас і "Новоросія" є "невід'ємною" частиною Росії.

Аналітики зазначили, що Путін та інші російські високопосадовці раніше так звану "Новоросію" визначали, як всю східну та південну Україну, включно з Харківською, Дніпропетровською, Одеською та Миколаївською областями.

Раніше російський диктатор Путін вимагав, щоб Україна здала Росії Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку області, хоча значна частина трьох останніх областей не була окупована російськими загарбниками.

Також аналітики нагадали, що російські офіційні особи часто вказували на бажання відібрати в України ще більше території – навіть поза межами адміністративних кордонів чотирьох згаданих вище областей, які частково були окуповані.

"Нові офіційні заяви Росії про те, що вигаданий регіон "Новоросія" є частиною Росії, вказують на те, що Путін зберігає свої максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки… ISW продовжує оцінювати, що Путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах, які вимагають компромісів, і вважає, що зможе досягти своїх військових цілей у середньо- та довгостроковій перспективі", – йдеться в огляді ISW.

При цьому експерти нагадали: президент США Дональд Трамп наголосив, що Росії доведеться піти на поступки в мирних переговорах, і що Сполучені Штати будуть намагатися повернути Україні якомога більше її територій.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у РНБО сказали, для чого Росії потрібен мир. Припинення вогню не означає завершення війни, заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Також раніше повідомлялося, що Британія та Ірландія готові надіслати війська в Україну. Велика Британія співпрацює з іншими європейськими країнами щодо відправки миротворців в Україну, заявив Кір Страмер.

Нагадаємо, Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України. Про гарантії безпеки, за словами Трампа, можна буде говорити після досягнення миру.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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