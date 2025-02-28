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США готові піти на багато що: Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України

Анна Ярославська
28 лютого 2025, 06:55
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Про гарантії безпеки, за словами Трампа, можна буде говорити після досягнення миру.
США готові піти на багато що: Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України
Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези:

  • Приємно мріяти про мир, але його потрібно домагатися
  • І Росії, і Україні потрібно буде піти на компроміси
  • Трамп анонсував укладення "історичної угоди"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть багато чого зробити для України. Про гарантії безпеки, за його словами, можна буде говорити після досягнення миру. Про це заявив президент США під час спільної пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером.

Трампу поставили запитання про те, що готові запропонувати Штати, якщо не гарантії безпеки.

відео дня

"Ми готові піти на багато заходів. Але коли говоримо про мир, приємно думати про те, що на нас чекає мир, але його потрібно домагатися. Ми справили колосальний вплив на Росію. Я не хотів би говорити про другу стадію, перш ніж ми остаточно вирішимо всі питання щодо першої стадії", - сказав глава Білого дому.

Трамп висловив надію, що укласти угоду вдасться. При цьому він наголосив, що і Росії, і Україні доведеться піти на низку моментів.

"Необхідно, щоб Росія погодилася на певні моменти, щоб Україна пішла на це. Ми пройшли великий шлях. Сподіваюся, нам вдасться укласти історичну угоду", - резюмував американський лідер.

Дивіться відео - Трамп висловився про гарантії безпеки для України:

Скриншот

Візит Зеленського до США

За даними ресурсу FlightAware, літак із президентом Зеленським приземлився у США на авіабазі Joint Base Andrews о 17:59 за місцевим часом. Політ президентського A319 з аеропорту Шаннон (Ірландія) до військової авіабази Joint Base Andrews (штат Меріленд, США) тривав 8 год 2 хв.

У п'ятницю, в США між Трампом і Зеленським має бути підписана "велика угода".

США готові піти на багато що: Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України
Угода зі США щодо ресурсів / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, раніше президент Зеленський анонсував переговори з Трампом 28 лютого.

Під час зустрічі планується підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуться "інші речі".

"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою", - сказав Трамп.

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