'Ми повинні завоювати мир': Британія та Ірландія готові надіслати війська в Україну

Велика Британія співпрацює з іншими європейськими країнами щодо відправки миротворців в Україну, заявив Кір Страмер.

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Велика Британія готова відправити війська і літаки в Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/NATO

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Кір Стармер обговорив із Трампом план "жорсткого і справедливого миру"

Британія готова відправити війська та авіацію для підтримки миру в Україні

Ірландія підтримає Україну миротворцями та радарами Giraffe

Для забезпечення стабільного миру в Україні необхідні гарантії безпеки. Велика Британія готова відправити війська та авіацію в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, пише The Independent.

"Ми повинні завоювати мир. І це те, що ми повинні зробити зараз, тому що це не може бути мир, який винагороджує агресора або заохочує такі режими, як Іран", - наголосив він.

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Стармер зазначив, що на зустрічі з Трампом обговорив план досягнення "жорсткого і справедливого миру", щоб зупинити Путіна. За його словами, направлення військ та авіації для підтримки миротворчих зусиль – єдиний спосіб забезпечення миру та стримування агресора.

"Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим питанням. Сполучене Королівство готове поставити "чоботи на землю" та "літаки в повітря", щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав", - наголосив британський прем'єр.

Крім цього, Стармер підкреслив, що Велика Британія збільшила витрати на оборону.

"Ви створили момент чудової можливості для досягнення історичної мирної угоди, угоди, яку, я думаю, відзначили б в Україні та в усьому світі. Це нагорода. Але ми повинні зробити це правильно", - сказав він.

Чисельність ЗС країн НАТО / Інфографіка: Главред

Ірландія готова відправити миртворців

Президент України Володимир Зеленський провів 27 лютого зустріч із прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном перед поїздкою до США. Мартін скасував свій візит до Белфаста, щоб особисто поспілкуватися з українським лідером.

Прем'єр-міністр Ірландії заявив, що Дублін виступає за прискорення вступу України до ЄС, оскільки це забезпечить країну економічними можливостями та гарантіями безпеки. За його словами, Ірландія також розглядає можливість відправки миротворців в Україну.

"Я сказав пану Зеленському, що Ірландія відкрита для допомоги, включаючи відправку миротворців в Україну", - заявив прем'єр Ірландії, пише Irish Examiner.

Крім цього, Ірландія передасть Україні радари Giraffe – сучасні системи з цифровими антенними решітками, які допоможуть підсилити ППО та контроль за повітряним простором.

Відправка миротворців до України - останні новини

Нагадаємо, європейські країни розглядають можливість відправки до України до 30 тисяч миротворців для моніторингу припинення вогню, пише The Washington Post. Франція заявила про готовність надати 10 тисяч військових.

Також нижня палата парламенту Нідерландів підтримала резолюцію про можливе відправлення миротворців в Україну після завершення бойових дій. Документ закликає уряд зайняти конструктивну позицію щодо розгортання "післявоєнних миротворчих сил" без прямого керівництва НАТО.

Як повідомляв Главред, Париж і Лондон розробили проєкт гарантій безпеки для України. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що документ передбачає розміщення миротворців, які не обов’язково будуть на лінії фронту, а виконуватимуть гарантійну функцію. За його словами, низка країн ЄС і союзників готові відправити війська після укладення мирної угоди.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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