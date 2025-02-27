Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Ми повинні завоювати мир": Британія та Ірландія готові надіслати війська в Україну

Руслана Заклінська
27 лютого 2025, 23:43оновлено 28 лютого, 01:03
187
Велика Британія співпрацює з іншими європейськими країнами щодо відправки миротворців в Україну, заявив Кір Страмер.
'Ми повинні завоювати мир': Британія та Ірландія готові надіслати війська в Україну
Велика Британія готова відправити війська і літаки в Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/NATO

Головне:

  • Кір Стармер обговорив із Трампом план "жорсткого і справедливого миру"
  • Британія готова відправити війська та авіацію для підтримки миру в Україні
  • Ірландія підтримає Україну миротворцями та радарами Giraffe

Для забезпечення стабільного миру в Україні необхідні гарантії безпеки. Велика Британія готова відправити війська та авіацію в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, пише The Independent.

"Ми повинні завоювати мир. І це те, що ми повинні зробити зараз, тому що це не може бути мир, який винагороджує агресора або заохочує такі режими, як Іран", - наголосив він.

відео дня

Стармер зазначив, що на зустрічі з Трампом обговорив план досягнення "жорсткого і справедливого миру", щоб зупинити Путіна. За його словами, направлення військ та авіації для підтримки миротворчих зусиль – єдиний спосіб забезпечення миру та стримування агресора.

"Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим питанням. Сполучене Королівство готове поставити "чоботи на землю" та "літаки в повітря", щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав", - наголосив британський прем'єр.

Крім цього, Стармер підкреслив, що Велика Британія збільшила витрати на оборону.

"Ви створили момент чудової можливості для досягнення історичної мирної угоди, угоди, яку, я думаю, відзначили б в Україні та в усьому світі. Це нагорода. Але ми повинні зробити це правильно", - сказав він.

'Ми повинні завоювати мир': Британія та Ірландія готові надіслати війська в Україну
Чисельність ЗС країн НАТО / Інфографіка: Главред

Ірландія готова відправити миртворців

Президент України Володимир Зеленський провів 27 лютого зустріч із прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном перед поїздкою до США. Мартін скасував свій візит до Белфаста, щоб особисто поспілкуватися з українським лідером.

Прем'єр-міністр Ірландії заявив, що Дублін виступає за прискорення вступу України до ЄС, оскільки це забезпечить країну економічними можливостями та гарантіями безпеки. За його словами, Ірландія також розглядає можливість відправки миротворців в Україну.

"Я сказав пану Зеленському, що Ірландія відкрита для допомоги, включаючи відправку миротворців в Україну", - заявив прем'єр Ірландії, пише Irish Examiner.

Крім цього, Ірландія передасть Україні радари Giraffe – сучасні системи з цифровими антенними решітками, які допоможуть підсилити ППО та контроль за повітряним простором.

Відправка миротворців до України - останні новини

Нагадаємо, європейські країни розглядають можливість відправки до України до 30 тисяч миротворців для моніторингу припинення вогню, пише The Washington Post. Франція заявила про готовність надати 10 тисяч військових.

Також нижня палата парламенту Нідерландів підтримала резолюцію про можливе відправлення миротворців в Україну після завершення бойових дій. Документ закликає уряд зайняти конструктивну позицію щодо розгортання "післявоєнних миротворчих сил" без прямого керівництва НАТО.

Як повідомляв Главред, Париж і Лондон розробили проєкт гарантій безпеки для України. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що документ передбачає розміщення миротворців, які не обов’язково будуть на лінії фронту, а виконуватимуть гарантійну функцію. За його словами, низка країн ЄС і союзників готові відправити війська після укладення мирної угоди.

Читайте також:

Кір Стармер - що про нього відомо

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Британия миротворцы миротворча місія новини Ірландії війна Росії та України Кір Стармер
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Наймасштабніша атака на місто": росіяни бʼють "Шахедами" по Сумах

"Наймасштабніша атака на місто": росіяни бʼють "Шахедами" по Сумах

23:54Україна
"Ми повинні завоювати мир": Британія та Ірландія готові надіслати війська в Україну

"Ми повинні завоювати мир": Британія та Ірландія готові надіслати війська в Україну

23:43Війна
"Дуже скоро або ніколи": Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

"Дуже скоро або ніколи": Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

23:05Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

"Хочу зробити гучну заяву": Ірина Білик назвала дату закінчення війни

"Хочу зробити гучну заяву": Ірина Білик назвала дату закінчення війни

Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

Наймістичніший молодик 2025: таро гороскоп на два тижні 28 лютого - 14 березня

Наймістичніший молодик 2025: таро гороскоп на два тижні 28 лютого - 14 березня

Де 3 відмінності між кроликами: лише "справжній детектив" відгадає за 17 секунд

Де 3 відмінності між кроликами: лише "справжній детектив" відгадає за 17 секунд

Останні новини

02:00

Брітні Спірс "накинулася" на ексчоловіка: "На хлопця потрібно надіти намордник"

01:58

Досвідчені господині закликали додати ложку соди у пилосос: у чому причина

01:30

Без хімії та фарби: елементарний лайфхак очищення огорожі від цвілі й моху

00:59

Трамп готує для Путіна сюрприз: політик розкрив плани президента США

00:37

Долар пішов на зліт: банкір сказав, яким буде курс до 9 березня

Україна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – ПалійУкраїна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – Палій
27 лютого, четвер
23:54

"Наймасштабніша атака на місто": росіяни бʼють "Шахедами" по Сумах

23:43

"Ми повинні завоювати мир": Британія та Ірландія готові надіслати війська в Україну

23:42

"Червоний прапор": третя дружина Остапчука заговорила про його невдалі шлюби

23:14

Ольга Сумська показалася разом зі старшою донькою-мовчункою

Реклама
23:05

"Дуже скоро або ніколи": Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

23:01

З яким вином їдять рибу: як отримати гастрономічне задоволення

22:33

Одружився і отримує нове громадянство: ексжінка Кензова розповіла, де він зараз

22:21

"Страждають усі": Горова зробила гучну заяву про нове рішення Мінкульту

22:07

Палають квартири та є постраждала: росіяни вдарили "Шахедами" по Запоріжжю

22:05

Переговори з Трампом та гарантії безпеки: головні новини України (дайджест)

22:02

Швидкий спосіб зробити компост – лайфхаки для дачників

21:41

"Ми зможемо все": Катя Осадча захопила молодим виглядом своєї мами

21:26

"Це все перекреслює!": Потап засудив Мінкульт за заборону на виїзд для артистів

21:25

ТОП-10 авто, які не підведуть: свіжий рейтинг моделей 2025 року від експертів

21:11

"Везли тіло із Севастополя": Маша Єфросиніна поділилася своїм болем

Реклама
21:10

Як підготувати автомобіль до весни: водіям назвали 5 головних правил

21:04

Навіщо китайці видають себе за родичів покійних: у чому секрет

21:01

Китай чекає на "два трупи": як Сі Цзіньпін реагуватиме на союз Трампа з Путіним

21:01

"Вступу до НАТО не буде": Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

20:56

"Я таке казав?": Трамп відрікся від своєї заяви, що Зеленський – "диктатор"

20:45

Онука Ротару показала дорогий лук із голим животом

20:35

Вперше за 4 роки: в Україні рекордно подешевшав популярний овоч

20:25

Кішка зникла під час переїзду: місце, де її знайшли через 3 тижні дивує

20:24

Україну накривають дощі та сніг: у яких областях чекати негоду

20:07

Вже не $500 млрд: у США сказали, скільки планують заробити на угоді з Україною

20:00

Можна накликати біду в дім: що з секонд-хенду не варто купувати і за копійки

19:52

"Є логічне пояснення": у Зеленського назвали ціль проросійських заяв Трампа

19:44

Деяким пенсіонерам платитимуть більше: кому підвищать виплати вже у квітні

19:32

Як саджати моркву на туалетному папері: перевіряємо лайфхак із інтернету

19:31

Телемарафон "Єдині новини" вже три роки у прямому ефірі: ключові підсумки

19:15

"Віслюки і люди - найдешевша сила": чи є реальний шанс закінчити війну у 2025 роціВідео

19:10

В Україні обмежують постачання електроенергії: чи зачепить побутових споживачів

19:10

Як російський генерал зганьбився на фронтіПогляд

18:57

Їзда з увімкненим світлом у салоні: експерти пояснили, чи "світить" штраф

18:52

Не лише іноземні війська: у МЗС сказали, що необхідно для безпеки України

Реклама
18:52

Хитрі європейці завжди ставлять пляшки з водою біля дому: в чому причина

18:48

Ціни "злетіли" майже в 4 рази за рік: в Україні дорожчає популярний продукт

18:29

Що говорить про вас чорний колір у гардеробі: психолог розкрив цікавий нюанс

18:18

Що робити, коли розсада гине – як уникнути типових помилок при вирощуванні

18:15

Росіянин "розколовся" на допиті та зізнався у страті українського військовополоненогоВідео

18:15

Дружина Козловського показала, як співак забирав її та сина з пологового будинку

18:06

"Далекобійний бонус": чого чекати Україні від нового уряду в Німеччині

17:45

Трамп передумав зустрічатися з Зеленським, але втрутився Макрон - BFMTV

17:39

Навіщо на сковорідці отвір у ручці: відповідь дивує навіть досвідчених поварів

17:23

Підірвано командний пункт РФ: деталі потужного удару по росіянах на Запоріжжі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти