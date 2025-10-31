Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

Даяна Швець
31 жовтня 2025, 10:41
259
Мова йде про ракету 9М729 наземного базування, її застосування російською стороною вперше підтверджено офіційними джерелами.
РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters
Росія використовує в Україні заборонену ракету 9М729 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ключове:

  • Росія тепер застосовує в Україні наземну крилату ракету 9М729
  • Ракета 9М729 стала причиною виходу США з ДРСМД у 2019 році
  • Ракета може нести як ядерну, так і звичайну бойову частину

Російська Федерація, як вияснилось, в останні місяці почала здійснювати атаки на територію України, використовуючи заборонену крилату ракету, яка може нести як ядерну, так і звичайну бойову частину. Важливим моментом є те, що саме через неї колись США вийшли з ключового договору про контроль над ядерними озброєннями. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Reuters.

Йдеться про ракету наземного базування 9М729, застосування якої Росією було вперше офіційно підтверджено. Також це і перший випадок, коли ракета цього типу задокументована у реальних бойових діях, в Україні чи будь-де ще.

відео дня

За словами одного з високопоставлених українських урядовців, з серпня Росія здійснила щонайменше 23 запуски цієї ракети по українській території. Крім того, два подібні пуски фіксувалися ще у 2022 році.

9М729 - ракета, що змусила США вийти з договору

Саме 9М729 свого часу стала предметом серйозної суперечки між Вашингтоном і Москвою. Її створення та випробування стали причиною розриву Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) у 2019 році, який діяв із часів холодної війни.

США тоді заявляли, що Росія порушила умови угоди, оскільки дальність польоту 9М729 значно перевищує ліміт у 500 км, дозволений договором. Москва ж традиційно це заперечувала.

Експерти з Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS, Вашингтон) оцінюють максимальну дальність ракети у приблизно 2500 км. Вона може бути оснащена як звичайною, так і ядерною бойовою частиною.

Згідно з інформацією військових джерел, одна з ракет, випущених 5 жовтня, пролетіла понад 1200 кілометрів, перш ніж уразила ціль на території України.

"Використання Росією ракети 9М729, забороненої Договором РСМД, в останні місяці демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни проти України", - наголосив Сибіга.

Сибіга підтвердив агентству Reuters підтримку мирного плану Трампа, наголосивши: для того, щоб підштовхнути Росію до миру, необхідний максимальний тиск.

На думку України, ключем до припинення війни є збільшення її далекобійної вогневої міці. Саме тому Україна закликає США надати далекобійні ракети Tomahawk, попри те, що Росія розцінює такий крок як "небезпечну ескалацію".

РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters
Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Хмари над Україною та Європою згущуються

Використання Росією крилатих ракет 9М729 значно підсилює її потенціал для далеких ударів по українській території. Західні експерти вважають, що це не лише військовий крок, а й політичний сигнал для всієї Європи, особливо в контексті намагань Дональда Трампа домовитися про мир.

"Думаю, Путін у такий спосіб посилює тиск у рамках переговорів щодо України", — наголосив Вільям Альберке, старший дослідник із аналітичного центру Pacific Forum.

Він додав, що ракета 9М729 з самого початку створювалася як зброя для потенційних ударів по європейських цілях.

Минулого тижня Росія також провела випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник", а вже кілька днів потому заявила про тестування підводного ядерного апарату "Посейдон".

Після того як США офіційно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), який забороняв наземні системи з дальністю польоту від 500 до 5 500 км, Москва оголосила мораторій на їх розгортання. Утім, країни Заходу неодноразово стверджували, що Росія вже має на озброєнні частину цих ракет і використовує їх для випробувань.

"Якщо підтвердиться, що Росія застосовує ракети середньої дальності, здатні нести ядерні боєголовки, це стане загрозою не тільки для України, а й для всієї Європи", — зазначив колишній британський військовий аташе у Москві та Києві Джон Форман.

Reuters знайшло докази запусків 9М729 по Україні

Щодо конкретних ударів, то українське МЗС не розкрило точні дати й локації запусків ракет 9М729. Однак джерела повідомляють, що перший запуск відбувся ще далекого 21 серпня, буквально менш ніж через тиждень після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці.

Агентство Reuters вивчило фотодокази після обстрілу житлового будинку в селі Лапаєвка, де 5 жовтня загинули четверо людей. Це поселення розташоване більш ніж за 600 кілометрів від російського кордону. На уламках ракети, зокрема на частинах із проводкою, було видно характерне маркування 9М729.

Експерт із глобальної безпеки, професор Джеффрі Льюїс із Коледжу Міддлбері, підтвердив справжність знахідок: за його словами, конструкція двигуна, труб і зовнішня оболонка повністю відповідають відомим технічним параметрам ракети 9М729.

Атаки Росії на Україну - що відомо

Главред писав, що у ніч на 30 жовтня російські війська атакували територію України ударними безпілотниками. Головним об'єктом ворожого удару стало місто Суми, де було зафіксовано серію вибухів.

Також повідомлялося, що МАГАТЕ знову б'є на сполох. Річ у тім, що РФ пошкодила важливі для ядерної безпеки об'єкти України.

На жаль, через масовані обстріли енергетики по всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла. Обмеження були встановлені на період з третьої години дня до десятої вечора.

Більше важливих новин:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ядерна зброя ракета ядерна програма ядерний удар ядерне вооружение Дональд Трамп Володимир Путін ядерна війна ядерна загроза ядерна ракета ядерна угода новини України війна Росії та України ракетний удар Андрій Сибіга
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп скасував зустріч з Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України - FT

Трамп скасував зустріч з Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України - FT

12:06Війна
Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі

12:00Інтерв'ю
РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

10:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

Останні новини

12:45

Вийшов 4 сезон "Відьмака": куди зник Генрі Кавілл і як виглядає новий Геральт із Рівії

12:40

Зметуть зі столу першими: рецепт дуже смачних мініпіц на Геловін за 15 хвилин

12:37

Чому розряджається акумулятор: головна причина, про які не здогадуються водії

12:06

Трамп скасував зустріч з Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України - FT

12:00

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
11:58

"Харош бігати від армії – час літати!" - Мадяр в мотивуючому ролику оголосив про масштабний набір до Сил Безпілотних Систем актуально

11:52

Дружина мовчуна Ігоря Ніколаєва публічно принизила його - що сталося

11:44

Українських пенсіонерів звільнили від сплати комуналки: хто отримає безкоштовно

11:31

Вперше за довгий час: Еліна Світоліна з'явилась в Україні з батьками

Реклама
11:16

Не Китай: названо країну, яка відмовою від нафти нанесе серйозний удар по РФ

10:50

Китайський гороскоп на завтра 1 листопада: Півням - страх, Козлам - конфлікти

10:45

Гороскоп на завтра 1 листопада: Леви зірвуть куш, Скорпіонам - хороші новини

10:42

Одна сукня на двох: зрадниці Йолка і Лоліта зганьбилися на червоній доріжці

10:41

РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

10:35

Що подивитися на Геловін: 12 атмосферних картин для тих, хто не любить фільми жахівВідео

10:14

Окупанти пішли на радикальний крок для відновлення втрат у техніці - Атеш

10:09

Листопад дебютує несподіваним теплом: де в Україні потеплішає до +17

09:52

Прийняв рішення: Максим Галкін залишає сім'ю

09:39

Українцям нарахують до 14 тисяч гривень пенсії: хто отримає підвищені виплати

09:12

РФ пошкодила важливі для ядерної безпеки об'єкти України: МАГАТЕ б'є на сполох

Реклама
08:49

"Припиніть": Леся Нікітюк здивувала заявою про свого коханого

08:41

Сонце ''вибухнуло'': на Землю насунулася магнітна буря ''червоного рівня''

08:27

Україна знайшла "лазівку", яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:10

Будинки на Рубльовці почали обзаводитися власною ППО: чому потрібні атаки України на МосквуПогляд

07:48

ЗСУ просунулися під Сумами, Росія втрачає понад десяток солдатів щодня — ISW

07:06

Ніч вибухів у РФ: дрони атакували цінні об'єкти в Орлі, Володимирі і Ярославлі

06:11

Гороскоп на листопад 2025 для Стрільців: місяць великих рішень і нових дорігВідео

06:10

Навіщо Росія веде злочинну війнуПогляд

06:00

Путініст Преснякова розкрив таємницю розлученого сина - деталі

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках ведучого новин за 63 секунди

05:05

"Його мозок руйнувався": дружина Вілліса розповіла про першу ознаку хвороби

04:30

Доля пошле особливу людину: які знаки зодіаку почують важливе зізнання

04:03

З чого насправді роблять жувальні гумки - що приховують виробникиВідео

03:34

Астрономи засікли загадкове тіло поруч із Землею: чи є загроза для людства

01:53

Ситуація загострюється: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

01:33

Чим і як підживити троянди на зиму: найкращі добрива та натуральні засобиВідео

01:30

18-річний син Падалко і Соболєва підписав контракт із ЗСУ - де служить Михайло

01:05

Не їли три дні й пішки подолали 16 км: подружжя дивом врятувалося з пекла у ТорськомуВідео

00:49

Штраф за лобове скло: що в авто може привернути увагу поліції

00:30

Велике повернення: 62-річний Квентін Тарантіно з'явиться на екранах

Реклама
30 жовтня, четвер
23:56

США вперше за 33 роки випробують ядерну зброю - віцепрезидент США розкрив мету

23:42

Краще не придумаєш: як зробити добриво з картопляного лушпинняВідео

23:32

Суми зазнали атаки БПЛА: ворог влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

23:10

Гороскоп на листопад 2025: на один знак зодіаку чекає зоряний час і несподіваний прибутокВідео

23:10

"Це було серйозніше": фронтвумен Go_A після поцілунку з дівчиною зробила зізнанняВідео

22:44

Як оживити вазони взимку: садівниця показала копійчаний "коктейль" з аптечкиВідео

22:41

Яку клему потрібно першою знімати з акумулятора - названо правильний порядок

22:18

Удари по Москві - в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів, що відомо

22:00

Даша Астаф'єва без церемоній відповіла на запитання "Коли заміж?"

21:46

Попов потролив донеччан після перемоги Динамо – відповідь не забарилася

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти