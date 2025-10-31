РФ почала атакувати Україну ракетами, здатними нести ядерну боєголовку — Reuters

Мова йде про ракету 9М729 наземного базування, її застосування російською стороною вперше підтверджено офіційними джерелами.

Росія використовує в Україні заборонену ракету 9М729 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ключове:

Росія тепер застосовує в Україні наземну крилату ракету 9М729

Ракета 9М729 стала причиною виходу США з ДРСМД у 2019 році

Ракета може нести як ядерну, так і звичайну бойову частину

Російська Федерація, як вияснилось, в останні місяці почала здійснювати атаки на територію України, використовуючи заборонену крилату ракету, яка може нести як ядерну, так і звичайну бойову частину. Важливим моментом є те, що саме через неї колись США вийшли з ключового договору про контроль над ядерними озброєннями. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Reuters.

Йдеться про ракету наземного базування 9М729, застосування якої Росією було вперше офіційно підтверджено. Також це і перший випадок, коли ракета цього типу задокументована у реальних бойових діях, в Україні чи будь-де ще.

За словами одного з високопоставлених українських урядовців, з серпня Росія здійснила щонайменше 23 запуски цієї ракети по українській території. Крім того, два подібні пуски фіксувалися ще у 2022 році.

9М729 - ракета, що змусила США вийти з договору

Саме 9М729 свого часу стала предметом серйозної суперечки між Вашингтоном і Москвою. Її створення та випробування стали причиною розриву Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) у 2019 році, який діяв із часів холодної війни.

США тоді заявляли, що Росія порушила умови угоди, оскільки дальність польоту 9М729 значно перевищує ліміт у 500 км, дозволений договором. Москва ж традиційно це заперечувала.

Експерти з Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS, Вашингтон) оцінюють максимальну дальність ракети у приблизно 2500 км. Вона може бути оснащена як звичайною, так і ядерною бойовою частиною.

Згідно з інформацією військових джерел, одна з ракет, випущених 5 жовтня, пролетіла понад 1200 кілометрів, перш ніж уразила ціль на території України.

"Використання Росією ракети 9М729, забороненої Договором РСМД, в останні місяці демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни проти України", - наголосив Сибіга.

Сибіга підтвердив агентству Reuters підтримку мирного плану Трампа, наголосивши: для того, щоб підштовхнути Росію до миру, необхідний максимальний тиск.

На думку України, ключем до припинення війни є збільшення її далекобійної вогневої міці. Саме тому Україна закликає США надати далекобійні ракети Tomahawk, попри те, що Росія розцінює такий крок як "небезпечну ескалацію".

Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Хмари над Україною та Європою згущуються

Використання Росією крилатих ракет 9М729 значно підсилює її потенціал для далеких ударів по українській території. Західні експерти вважають, що це не лише військовий крок, а й політичний сигнал для всієї Європи, особливо в контексті намагань Дональда Трампа домовитися про мир.

"Думаю, Путін у такий спосіб посилює тиск у рамках переговорів щодо України", — наголосив Вільям Альберке, старший дослідник із аналітичного центру Pacific Forum.

Він додав, що ракета 9М729 з самого початку створювалася як зброя для потенційних ударів по європейських цілях.

Минулого тижня Росія також провела випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник", а вже кілька днів потому заявила про тестування підводного ядерного апарату "Посейдон".

Після того як США офіційно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), який забороняв наземні системи з дальністю польоту від 500 до 5 500 км, Москва оголосила мораторій на їх розгортання. Утім, країни Заходу неодноразово стверджували, що Росія вже має на озброєнні частину цих ракет і використовує їх для випробувань.

"Якщо підтвердиться, що Росія застосовує ракети середньої дальності, здатні нести ядерні боєголовки, це стане загрозою не тільки для України, а й для всієї Європи", — зазначив колишній британський військовий аташе у Москві та Києві Джон Форман.

Reuters знайшло докази запусків 9М729 по Україні

Щодо конкретних ударів, то українське МЗС не розкрило точні дати й локації запусків ракет 9М729. Однак джерела повідомляють, що перший запуск відбувся ще далекого 21 серпня, буквально менш ніж через тиждень після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці.

Агентство Reuters вивчило фотодокази після обстрілу житлового будинку в селі Лапаєвка, де 5 жовтня загинули четверо людей. Це поселення розташоване більш ніж за 600 кілометрів від російського кордону. На уламках ракети, зокрема на частинах із проводкою, було видно характерне маркування 9М729.

Експерт із глобальної безпеки, професор Джеффрі Льюїс із Коледжу Міддлбері, підтвердив справжність знахідок: за його словами, конструкція двигуна, труб і зовнішня оболонка повністю відповідають відомим технічним параметрам ракети 9М729.

Атаки Росії на Україну - що відомо

Главред писав, що у ніч на 30 жовтня російські війська атакували територію України ударними безпілотниками. Головним об'єктом ворожого удару стало місто Суми, де було зафіксовано серію вибухів.

Також повідомлялося, що МАГАТЕ знову б'є на сполох. Річ у тім, що РФ пошкодила важливі для ядерної безпеки об'єкти України.

На жаль, через масовані обстріли енергетики по всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла. Обмеження були встановлені на період з третьої години дня до десятої вечора.

