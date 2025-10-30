Суми зазнали атаки БПЛА: ворог влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

https://glavred.net/war/sumy-pod-atakoy-bpla-v-gorode-progremela-seriya-vzryvov-est-postradavshie-10711040.html Посилання скопійоване

Російські війська в ніч проти 30 жовтня знову здійснили атаку на територію України ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинилося місто Суми, де пролунала серія вибухів.

Про наближення дронів до Сум попереджали у Повітряних силах ЗСУ. Згодом очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив факт ударів по місту. За його словами, безпілотники ворога були спрямовані по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі.

відео дня

"Попередньо, епіцентр уражень — не житловий сектор, але є постраждалі цивільні", — зазначив Григоров.

Інформацію також підтвердив в.о. Сумського міського голови, секретар міської ради Артем Кобзар.

"Вибухи, які ви чули в місті, — це влучання по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Зафіксовано п’ять ударів", — повідомив він.

За попередніми даними, унаслідок атаки є постраждалі серед мирного населення. Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях, адже атака триває.

Як повідомляють джерела Главреда, лише протягом однієї години російські окупанти спрямували по Сумах десять ударних безпілотників. Усі атаки були прицільно спрямовані по цивільних об’єктах.

Відомо про влучання у дев’ятиповерховий і двоповерховий житлові будинки в різних районах міста. За інформацією Олега Григорова, постраждали неповнолітня дівчина та літня жінка — медики надали їм допомогу на місці.

Сумська міська військова адміністрація уточнює, що пошкоджено двоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі, попередньо відомо про чотирьох постраждалих

Новина доповнюється . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред