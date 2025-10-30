Суми зазнали атаки БПЛА: ворог влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

Російські війська в ніч проти 30 жовтня знову здійснили атаку на територію України ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинилося місто Суми, де пролунала серія вибухів.
Про наближення дронів до Сум попереджали у Повітряних силах ЗСУ. Згодом очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив факт ударів по місту. За його словами, безпілотники ворога були спрямовані по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі.
"Попередньо, епіцентр уражень — не житловий сектор, але є постраждалі цивільні", — зазначив Григоров.
Інформацію також підтвердив в.о. Сумського міського голови, секретар міської ради Артем Кобзар.
"Вибухи, які ви чули в місті, — це влучання по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Зафіксовано п’ять ударів", — повідомив він.
За попередніми даними, унаслідок атаки є постраждалі серед мирного населення. Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях, адже атака триває.
Як повідомляють джерела Главреда, лише протягом однієї години російські окупанти спрямували по Сумах десять ударних безпілотників. Усі атаки були прицільно спрямовані по цивільних об’єктах.
Відомо про влучання у дев’ятиповерховий і двоповерховий житлові будинки в різних районах міста. За інформацією Олега Григорова, постраждали неповнолітня дівчина та літня жінка — медики надали їм допомогу на місці.
Сумська міська військова адміністрація уточнює, що пошкоджено двоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі, попередньо відомо про чотирьох постраждалих
Новина доповнюється . . . . . .
