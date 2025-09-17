Мова не лише про Запорізьку станцію: МАГАТЕ заявило про загрозу для АЕС України

Останнім часом рівень небезпеки зріс одразу навколо кількох атомних станцій.

У МАГАТЕ розповіли про обстріли поруч з Запорізькою АЕС та військову активність біля інших станцій / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, flickr

Що повідомили в МАГАТЕ:

Військова активність навколо українських АЕС зросла

Запорізька АЕС страждає від обстрілів

Ризик ядерної катастрофи зростає через обстріли станції в Енергодарі

Команда МАГАТЕ працює на декількох атомних станціях України. Останніми тижнями навколо цих об'єктів підвищився рівень загрози. Про це йдеться у новому звіті агентства.

Біля Чорнобильської, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької атомних станцій, за словами представників МАГАТЕ, відзначають зростання військової активності. Водночас найуразливішою українською АЕС все ще залишається Запорізька.

Що відбувається на Запорізькій АЕС

Команда МАГАТЕ нещодавно зафіксувала біля ЗАЕС обстріли та задимлення. Кілька артилерійських снарядів розірвалися за межами Запорізької АЕС, приблизно за 400 метрів від майданчика зберігання дизельного палива.

"Військові дії все ще загрожують Запорізькій АЕС. Те, що раніше здавалося немислимим, - обстріли поряд із великими атомними об'єктами - стало звичайним явищем під час цієї війни. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості біля АЕС", - заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

Він додав, що кожен новий обстріл біля станції збільшує ризик ядерної катастрофи, наслідки якої можуть торкнутися не лише України, але й європейських країн.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Небезпека на ядерних об'єктах України більш ніж реальна

Главред писав, що аналітика The New York Times свідчить про те, що під ударами країни-агресорки Росії опиняється не лише Запорізька АЕС, але й інші ядерні об'єкти України. Якщо росіяни зможуть їх уразити, шкода для України буде величезна.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська нещодавно обстріляли лінії електропередач, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергетичною системою України. Лінія дозволяє підтримувати потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

Напередодні повідомлялося, що згідно з новим звітом організації Грінпіс, росіяни будують лінії електропередач на окупованому південному сході України. Вони хочуть підключати до своєї енергосистеми захоплену Запорізьку АЕС.

Раніше стало відомо, що від початку окупації ЗАЕС росіяни чинили тиск на атомників, які відмовилися переходити на їхній бік і підписувати "контракти" з російською держкорпорацією "Росатом".

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

